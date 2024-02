Cene Prevc se je z izbranko lotil prenove priljubljenega lokala #video

Nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc je, kot smo že poročali , junija lani prevzel vodenje priljubljene kavarne in slaščičarne Homan v starem mestnem jedru Škofje Loke. Lokal je v začetku letošnjega leta za nekaj časa zaprl svoja vrata, saj se je Prevc z ekipo lotil celovite prenove. Po njegovih napovedih bo trajala vsaj tri mesece.

Kavarna Homan, ki neprekinjeno obratuje že 150 let, je bila nazadnje obnovljena pred 30 leti, zato se je 27-letni Cene Prevc odločil, da je skrajni čas za spremembo. "Zaenkrat imamo totalno gradbišče, a kmalu bo tole najlepši lokal v Škofji Loki," je na posnetku, ki ga je na svojem profilu na Instagramu objavila kavarna Homan, povedal Prevc. V nadaljevanju je pokazal tudi nekaj fotografij, kako naj bi bil lokal videti po prenovi.

Po prenovi bo poleg sodobne opreme gostom na voljo tudi bogatejša ponudba. Začeli bodo namreč s proizvodnjo lastnih tort in slaščic, stregli pa bodo tudi njegovo modro frankinjo.

Kako bo videti lokal, si oglejte v spodnjem posnetku:

Njegov zadnji polet je bil dolg 218,5 metra

Cene Prevc je svojo kariero smučarskega skakalca sklenil aprila lani na letalnici bratov Gorišek v Planici. "Prišel, videl, poletel. Bilo je približno tako, kot sem si zaželel. Poslovil sem se tukaj, v Planici, ki je v zadnjih letih postala kar moj dom," je po svojem zadnjem, 218,5 metra dolgem poletu, povedal 27-letnik.

Že pred upokojitvijo je slovenskemu trgu predstavil svoje vino, junija lani pa skupaj s poslovnim partnerjem Matejem Kavčičem prevzel vodenje škofjeloške kavarne in slaščičarne. "Še pred enim letom nisem vedel za to," je o projektu za Forbes Slovenija povedal Prevc. Njegov cilj je, kot se je pošalil, "vsak dan poskušati biti kanček boljši in ne zaspati".

