V škofjeloški občini so stekle priprave na naslednjo uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki bo čez dve leti. Ker so bili primorani uprizoritev, načrtovano leta 2021 ob 300-letnici Škofjeloškega pasijona zaradi pandemije odpovedati, bo to prva uprizoritev po 11 letih. Vmes se trudijo ohranjati kondicijo z Dnevi Škofjeloškega pasijona.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Škofji Loki povedal škofjeloški župan Tine Radinja, letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona, ki so se začeli 17. februarja in se bodo sklenili 20. aprila, napovedujejo novo uprizoritev pasijona v postnem in velikonočnem času leta 2026. "Smo bližje te uprizoritve, kot se morda zdi, saj smo že zagnali organizacijsko kolesje," je napovedal župan.

Kot je pojasnil, so v oblikovanju strokovna telesa, prej kot v enem mesecu bo objavljen razpis za vodjo projekta, do konca leta bo sledil še izbor režiserja. V prihodnjem letu bodo stekle dejanske priprave z okoli 1.000 prostovoljci, kolikor jih v uprizoritvi sodeluje.

Od zadnje uprizoritve mineva že devet let

Ker mineva že devet let od zadnje uprizoritve Škofjeloškega pasijona v letu 2015, se postavlja vprašanje, v kakšni kondiciji so pasijonci oziroma kakšna bo pripravljenost sodelovanja prostovoljcev. Kot je povedal župan, se bo to videlo, ko se bodo oblikovale igralske skupine. Upa pa, da so z Dnevi Škofjeloškega pasijona in drugimi aktivnostmi ter z boljšim sodelovanjem med vsemi akterji uspeli v tem času obdržati pasijonski duh na zelo visoki ravni.

Predstojnik Kapucinskega samostana v Škofji Loki, ki hrani Škofjeloški pasijon patra Romualda, Jože Smukavec, je pozdravil okrepljeno sodelovanje med akterji. Tako naj bi na uprizoritvi leta 2026 v procesiji sodelovali tudi bratje kapucini, ki so jih doslej predstavljali igralci. "Vesel sem, da nas je občina zbezala ven, postavila našo vsebino tako na svetlo. Zdaj pa bi rad, da bi bili tudi mi tako pogumni, da se pokažemo," je dejal pater Smukavec.

"To bo prva uprizoritev Škofjeloškega pasijona po njegovem vpisu na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, zato bo za nas vse še bolj posebna," je povedal župan. S uprizoritvijo želijo še vedno tudi primerno obeležiti 300. obletnico nastanka besedila, ki je bila sicer predvidena ob prejšnji, odpadli uprizoritvi leta 2021.

Z vpisom na Unescov seznam je pasijon pridobil na mednarodni prepoznavnosti

Z vpisom na Unescov seznam je Škofjeloški pasijon pridobil na mednarodni prepoznavnosti, zato računajo, da bo njegova tokratna uprizoritev še bolj odmevna tudi v tujini in si jo bo želelo ogledati še več ljudi. Kot je povedal Radinja, je pasijon ob uprizoritvah uspešen turistični produkt, saj v uprizoritvenih dnevih naštejejo skupaj okoli 30.000 gledalcev. Izziv pa ostaja, kako pasijon predstavljati v vmesnem času.

Smukavec je vesel, da bo občina od Nadškofije Ljubljana prejela nekdanji nunski samostan v središču mesta, ki bo služil kot pasijonski center, v katerem bodo lahko na enem mestu potekale pasijonske vaje, pomerjanje oblačil, šivanje in ostale aktivnosti, ki jih zahteva uprizoritev. Po drugi strani pa bi se lahko v prihodnje na tem mestu obiskovalci Škofje Loke kadarkoli seznanili s pasijonom kot pomembno kulturno dediščino tega območja.

Pasijon bo čez dve leti potekal tudi na prenovljenem Mestnem trgu

Župan verjame, da bodo z ureditvijo nunskega samostana kot pasijonskega centra uspeli organizacijsko stopiti še korak naprej. Hkrati pa bo pasijon čez dve leti potekal tudi na prenovljenem Mestnem trgu, katerega prenova se je pravkar pričela. Tako bodo, kot je še dodal Radinja, to nesnovno dediščino postavili v kakovostno snovno dediščino in bo lahko Škofja Loka kot dom Škofjeloškega pasijona med uprizoritvijo še bolj zasijala.

Do uprizoritve pa se lahko obiskovalci udeležujejo dogodkov na Dnevih Škofjeloškega pasijona. Letos je program še pestrejši kot minula leta in ponuja vse od romanja, koncertov, predavanj, delavnic in razstav do križevega pota. Osredji dogodek bo Pasijonski dan 12. marca, ko bodo odprli pasijonsko razstavo in predstavili novo številko Pasijonskih doneskov, je povedala koordinatorica za Škofjeloški pasijon Ema Nunar.

Kot je povedala urednica Pasijonskih doneskov Helena Janežič, omenjena pasijonska publikacija že skoraj 20 let bogati tako slovenski kot mednarodni prostor. Tudi letošnja številka doneskov na več kot 200 straneh prinaša strokovne prispevke o pasijonskih temah, ki se dotikajo tako škofjeloškega kot tudi drugih slovenskih in evropskih pasijonov.

