Nov podvig Ceneta Prevca, predstavil je svoje vino

Slovenski smučarski skakalec Cene Prevc bo marca v Planici sklenil svojo tekmovalno kariero, medtem pa že snuje nove podvige. Med njimi je tudi posebna polnitev modre frankinje iz Vinske kleti Metlika, ki jo je predstavil ob odprtju sejma Alpe - Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Foto: Bojan Puhek

"Pred leti sem zašel v Belo krajino in bilo mi je tako lepo, da se zdaj vsako leto vrnem," je povedal, direktorica Kmetijske zadruge Metlika Tatjana Malešič pa je pojasnila, da je Cenetova ljubezen do Bele krajine sčasoma pripeljala do sodelovanja z njimi: "Poklicala me je belokranjska gostinka in dejala, da je pri njej fant, ki obožuje Belo krajino in se navdušuje nad rdečimi vini. Tako je prišel k nam v klet, kjer smo pokusili vina in rodila se je ideja o skupnem projektu."

Cene Prevc z vodjo Vinske kleti Metlika Igorjem Plutom in direktorico Kmetijske zadruge Metlika Tatjano Malešič Foto: Bojan Puhek

Cene Prevc je ob tem poudaril, da je pridelavo vina prepustil strokovnjakom v metliški kleti, je pa sodeloval s svojimi predlogi in željami, kakšno naj bi bilo vino, ki nosi njegovo ime.

"Nisem jim dal lahkega dela, saj nisem zadovoljen s čimerkoli," je poudaril, "imamo pa veliko skupnega, predvsem vizijo. Sam se v skokih nisem nikoli osredotočal na rezultat, ampak sem vedno želel predvsem premagati samega sebe, biti boljši kot dan prej. In tu smo našli skupni jezik s kletjo, ki prav tako želi rasti."

Foto: Bojan Puhek

Modra frankinja Prevc prihaja iz izbranih vrst vinograda pri cerkvi svete Ane v Vidošičih. "Gre za najbolj ugodno lego za modro frankinjo, zelo osončen vinograd, pa tudi sicer so ti kraji resnično lepi," je povedal Cene Prevc.

"Pri nas doma alkohol ni nikoli imel nekega pomena, tudi penečih vin na kakšnih sprejemih običajno nisem niti spil, sem pa v zadnjih letih postal ljubitelj rdečih suhih vin," je pojasnil, zakaj se je odločil prav za modro frankinjo, avtohtono slovensko sorto. Napolnili so jo v omejeni seriji, zdaj je na trgu letnik 2021, po besedah vodje metliške kleti Igorja Pluta se najbolj prileže k stejkom in pikantnim sirom, Cene Prevc pa je dodal, da jo sam najraje kombinira z divjačino.

Preberite še: