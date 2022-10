Presenetljiva novica: Cene Prevc in njegov konec kariere

Zadnja sezona je bila za Ceneta Prevca najboljša v karieri, potem ko je imel pred tem številna leta vzpone in padce. Olimpijska sezona mu je prinesla zadoščenje s srebrno medaljo na ekipni tekmi, najbolj pa se je razveselil ekstremnih daljav na letalnicah v Vikersundu in Planici. Dokončno sicer še ni rekel, da je kariere konec, vendar je dal vedeti, da ga v tekmovalnem delu smučarskih skokov ne bomo več videli.

Poleti niste skakali na tekmah grand prixa ali kontinentalnega pokala. Kakšen poseben razlog?

Spomladi sem spoznal, da mi drugi cilji predstavljajo večji izziv kot skakalni, in da bom hodil bolj mirno spat, če bom še na drugih področjih kaj postoril. Zaradi tega skoraj nisem več treniral. Nekajkrat sem skočil bolj za veselje. Z oktobrom začenjam študij na elektrotehniki. Dokončati želim višješolski program za upravljanje podeželja in krajine na Biotehničnem centru Naklo. Kar se skokov tiče, to pomeni, da v prihodnji sezoni ne bom sodeloval v svetovnem pokalu.

V Planici je poletel 246 metrov, kar ga je v pretekli zimi najbolj razveselilo. Foto: Guliverimage

Tudi na tekmah celinskega pokala?

Tudi to ne.

Potemtakem ste zaključili kariero?

Če bo šlo tako naprej, zna biti. Na SZS mi puščajo odprta vrata. Če bom še enakega mnenja, kot sem v tem trenutku, bom v Planici zaključil kariero.

Foto: Vid Ponikvar Spomladi se je že govorilo, da je v zraku ta možnost. Koliko je bilo na tem?

Pregovorili so me, naj ne končam zgodbe in naj pustim odprta vrata. Naj razmislim.

Kakšna je torej časovnica glede vaše odločitve? Ali se boste še podali na skakalnice?

Ravno to. Treningi niso več moja prednost. Nanje namreč nisem več hodil. V tem trenutku imam v glavi le to, da grem z izpita na izpit. Pred tedni so me spraševali, na kaj tempiram formo, in sem se pošalil, da na vsak izpit posebej.

Vas nič ne "žgečka", da bi se vrnili?

V veselje bi mi bilo kakšno testiranje. Čakam Petra Slatnarja, da po dolgih letih spet naredi eno novo verzijo čevljev. Čakam, da jih dokonča in jih preizkusim. V najslabšem primeru kot predskakalec na letalnici. Od velikank se enostavno ne morem posloviti.

Kaj je bil odločilen dejavnik, glede na to, da ste imeli najboljšo sezono za seboj?

Ravno to, da je bila super sezona.

Vas je morda presenetila?

Niti ne. Bolj osebni izzivi, kaj doseči pri rasti samega sebe v nekem športu. Zelo blizu sem bil, da bi zadovoljil samega sebe. Zdaj mi je v glavi bolj pomembno to, da se izpopolnim na drugih področjih v življenju. Da dokončam dve šoli.

Sezona se začenja novembra. Kdaj se boste odločili?

Realno je bolj kot ne zaključeno, torej, da ne bom skakal. Na zvezi so mi predlagali, da naj razmislim. Osebno se v pol leta to, da bi si premislil, ni zgodilo.

Ampak na državnem prvenstvu ste dobro skočili. Bili ste četrti, tik za odrom za zmagovalce.

Sam sebi sem se smejal, ker sem dobro skočil. A se je videlo iz skoka v skok, da sem delal vedno večje napake. Kilometrino potrebuješ.

Zagotovo ga bomo videli na delu v Planici na Letalnici bratov Gorišek. Najverjetneje kot predskakalca. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če gledate na kariero, potem vam je zagotovo zadnja sezona dala največ zadoščenja. Kaj so vam dali skoki?

Predvsem delovne navade. Vmes je bilo kar dosti težkih trenutkov, zato me težko kakšen trenutek v življenju še preseneti. A ne le tisti, iz moje zgodbe, ampak tudi od drugih, ki sem jih slišal.

Najlepši trenutek v karieri je bil?

Zadnji skok v Planici, kjer je šlo 246 metrov. Takoj zatem 243 metrov v Vikersundu.

Kaj pa olimpijsko srebro na ekipni tekmi?

Zelo lep spomin je. Vendar je ravno ta olimpijska medalja pokazatelj tega, koliko truda in muk je potrebnih, da se kam prebiješ. Olimpijska tekma sploh ni bila težka v primerjavi z internimi kvalifikacijami dan prej.