Ema Klinec je poleti potrebovala umik, trenirala je s klubom in analizirala dogajanje zadnjih štirih let. Foto: Vid Ponikvar

Z dvojno slovensko zmago v Klingenthalu se je v nedeljo končal grand prix v smučarskih skokih. To je bila edina posamična tekma na tej ravni v poletju za Emo Klinec, ki je zaostala le za skupno zmagovalko Uršo Bogataj. Kot pravi, se je priprav na novo sezono, ki jih je do nedavnega opravljala s klubom, lotila nekoliko pozneje, saj je potrebovala več počitka, pa tudi umik, med katerim je analizirala zadnja štiri leta.

Če se je glavni trener Robert Hrgota odločil, da bodo glavna moška orožja izpustila skoraj vso sezono poletne velike nagrade, pa je Zoran Zupančič na večino postaj odpeljal večino prvokategornic. Med temi pa, z izjemo zaključka grand prixa pretekli konec tedna v Klingenthalu, ni bilo Eme Klinec.

"Priprave na letošnjo sezono sem začela en mesec pozneje, potrebovala sem nekoliko več počitka, da sem malo analizirala ta štiri leta. Bilo je kar dolgo obdobje, vmes se je zgodilo veliko stvari, sanirala sem tudi eno od poškodb. Pojavila se je določena mera utrujenosti, kar je bil glavni razlog za umik, ki sem ga potrebovala," nam je o poletni odsotnosti s tekem dejala 24-letnica in pojasnila, da se je reprezentančnim treningom po dogovoru priključila septembra.

"Kar zadeva treninge, sem se z Zoranom (Zupančičem, op. a.) dogovorila, da poletne priprave opravim s klubom, da s tega vidika malo zadiham. Načrt je bil, da se reprezentanci pridružim septembra. Vesela sem, da sem nazaj z reprezentanco, nekaj treningov smo že opravili skupaj, je bil pa program dela med poletjem popolnoma znan, tako da ni bilo česa novega."

Je po sezoni občutila prenasičenost? "Stvari se zagotovo nabirajo. Če ti kakšna stvar ne gre povsem po načrtih, moraš to stvar kdaj pogledati z druge strani, da vidiš še drugo perspektivo. Vesela sem, da smo se skupaj odločili za to rešitev, če ji lahko tako rečem. Za zdaj se je pokazala za pravo," razmišlja Žirovka in dodaja, da si je nabrala svežine.

Pa zaključki analize, ki se ji je posvetila po sezoni? "Glavni zaključek je ta, da sem zelo napredovala. Je pa res, da so napredovale tudi preostale. Morda bi lahko imela še kakšen boljši rezultat več. To je stvar, ki jo želim še nadgraditi. Zavedamo se, da ne gre več tako, da bi lahko polovičarsko dosegal vrhunske rezultate, treba je delati in se ob tem tudi zavedati, kaj delaš, kaj je treba popraviti ..." Pretekli teden je postala poletna državna prvakinja, na zadnji postaji grand prixa zasedla drugo mesto, na tekmi mešanih ekip pa po diskvalifikaciji – imela je neustrezen dres – z rojaki stopila na tretjo pozicijo. Foto: Sportida

Kje ima poletna državna prvakinja – pretekli teden je s finalnim skokom prehitela Uršo Bogataj – največ manevrskega prostora za popravke? "Na državnem prvenstvu sem se morala močno potruditi, da sem prehitela Uršo, pričakujem, da bo tako tudi v prihodnje. Rekla bi, da potrebujem le še malo tekmovalnega zagona, predvsem pa bi rada ostala zdrava in sveža naprej."

Na zaključku poletne velike nagrade je na posamični tekmi zasedla drugo mesto, dan prej pa je bila del mešane ekipe, ki je kljub skoku manj – dosežek Klinčeve iz prve serije je bil zaradi neustreznega dresa izbrisan – končala kot tretja. "Kar zadeva smuči, imam enake kot lani, tudi karakteristike, kar se je izkazalo za dobro, pri dresih pa bi rada poskusila vsaj še en material," je še pred odhodom v Klingenthal dejala slovenska skakalka, o novih meritvah dresov pa dodala: "Moji dresi vsaj do zdaj niso bili toliko na meji, je pa res, da včasih pride do kakšne diskvalifikacije, težko je imeti dres izdelan optimalno."

Vrhunec nove sezone bo domače nordijsko svetovno prvenstvo, na katerem bo branila naslov svetovne prvakinje iz Oberstdorfa na srednji napravi in ekipne podprvakinje.

"To prvenstvo mi bo v čast in veselje, vesela in ponosna sem, da bomo tekmovali doma. Vsi si želimo dobrih rezultatov. Sama bi rada čim bolj konstantno in brez določenih nihanj odskakala sezono, tako da ... Glede rezultatov pa, če bodo skoki pravi, verjamem, da bodo tudi rezultati lepi. Rada bi le delala svoje najboljše skoke, ostala zdrava in brez poškodb."

Nova sezona svetovnega pokala se bo začela natanko čez mesec dni s kvalifikacijami v Wisli, kjer bodo skakalke in skakalci prvič v zgodovini svetovnega pokala tekmovali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča.