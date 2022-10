"Kar obe, da se ne bomo prepirali"

Poletna sezona se je končala pretekli konec tedna v Klingenthalu. Nekaterim slovenskim skakalcem je prinesla nekaj zadoščenja. Največ sta prikazala Anže Lanišek in Timi Zajc. Žaba je bil na stopničkah v Hinzenbachu, Timi v Klingenthalu četrti, kar sta najboljši posamični uvrstitvi. Kako ste zadovoljni s prikazanim v tem delu leta?

V pravo smer gre. Določeni fantje kažejo že kar zdaj visoko raven skakanja. Ko bo padla temperatura, ko bomo šli na ledeno smučino in ko bomo uredili vse z opremo, bodo še preostali fantje poleg Anžeta naredili priključek. Razen Žige Jelarja, ki ima težave z gležnjem, smo na pravi poti. So pa kot pred vsako sezono določene malenkosti, ki jih je treba še urediti. In prav te lahko odločajo.

Trenerji si želite, da bi bili skakalci konstantni. Gre to v pravo smer?

Načeloma ja, vendar smo bili zdaj v obdobju, v katerem je bilo visoko nihanje. Ta konstantnost prihaja v zadnjem mesecu. Anže dobro funkcionira. Peter Prevc počasi prihaja v želeno formo. Timi Zajc dobro funkcionira. Tudi Lovro Kos je na celinskem pokalu kazal visoko raven. Moramo pa izpiliti še nekaj podrobnosti, zlasti na ledeni smučini, in narediti korak naprej v tehniki. Da bodo občutki bolj fini.

Nekaj težav z gležnjem ima le Žiga Jelar, medtem ko pri preostalih ni nevšečnosti. Foto: Vid Ponikvar

Ali je kakšen skakalec, ki mu ne gre v načrtovano smer oziroma ste malce več pričakovali od njega?

Sam pristop, ki so ga fantje opravili, je bil zelo v redu, primerljiv lanskemu letu. So na tisti ravni, kot smo pričakovali. Domen Prevc je dvignil raven v primerjavi s prejšnjim letom. Upam, da bo ostalo do zime tako. Da bo to raven obdržal oziroma nadgradil v zimi.

Kako je z opremo? Nekaj se je govorilo o novih dresih. Ste zadovoljni s tem, kako vse skupaj deluje?

Načeloma smo blizu temu, da dobimo kombinezon s krojem, ki nam bo všeč. Malce še manjka. Naredili smo velik korak naprej. Do prvega snega bo, kar zadeva opremo, vse urejeno.

Kako gledate na novitete v skokih? Zdaj so prišle v karavano smuči nekdanjega smučarskega šampiona Marcela Hirscherja, ki slišijo na ime Van Deer, na njih pa skače Andreas Wellinger.

Veseli me, da je takšna oseba (oziroma Red Bull) pokazala zanimanje za smučarske skoke. Da so prišli na naš trg. Zagotovo bo to marsikaj potegnilo za seboj. Upam, da bo to prineslo večje zanimanje, finančne vložke. Kar zadeva same smuči, težko primerjam, ker nisem videl veliko skokov. Za zdaj jih ima le Welliinger. Če bodo mikavne pogodbe, bo vedno več športnikov na teh smučeh. Na koncu je najpomembnejše, da je smučka dobra.

S slovenskega zornega kota je osrednji vrhunec sezone domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Koliko je kaj ta dogodek že v podzavesti?

Najbolj z nestrpnostjo, negotovostjo čakaš uvodne tekme sezone. Ko enkrat padeš v ritem in si tekme vrstijo tedensko druga za drugo, se dnevi hitro premikajo. Ritem je takšen, da nimaš časa razmišljati o tremi, pričakovanjih. Zunanji del skušaš izluščiti. Konec koncev je tako, da se veseliš vsega, kar je pred teboj, če ti gre. Jasno, trpiš, če ti ne gre. Takrat je več pritiska. Foto: Vid Ponikvar

Cilje za slovensko reprezentanco postavljate vi kot glavni trener. Glede na to, da je nordijsko svetovno prvenstvo v prihajajoči sezoni v Planici, so vam kakšne cilje zastavili tudi na Smučarski zvezi Slovenije?

Nekako imamo isto videnje, česa smo sposobni, kaj si želimo. Želje so ene, realnost druga. Imamo podobne želje in cilje.

Kako ste si sami zastavili cilje?

Zelo pomembna mi je novoletna turneja. Tam se nekako sezona začne. Želel bi, da od tega trenutka držimo konstantno formo do svetovnega prvenstva. Zelo ključna dva meseca bosta. Rad bi imel močno ekipo – kot lansko leto. Brez močne ekipe težko deluje dober posameznik. Nerad vidim, da le en posameznik drži ekipo nad vodo. Želim si, da bi imeli ob močni ekipi še nekoga, ki bi se boril za najvišja mesta v svetovnem pokalu.

Kaj bi vam več pomenilo, da bi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici osvojili ekipno ali posamično medaljo?

Obe, da se ne bomo prepirali (smeh, op. a.).