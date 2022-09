"Nezgoda se je zgodila popoldan, pred tekmo v Rasnovu. Naloga je bila sonožno preskočiti oviro z mesta. Naredila sem kar precej ponovitev, a sem si rekla, da grem še enkrat. Oviro sem si nastavila pet centimetrov višje, na koncu pa je nisem preskočila, ampak 'zahodila' z gležnjem, ki se je do konca zvil. Hitro je zelo zatekel. Ni minila niti minuta, pa je bil res že zelo velik, tako da smo takoj posredovali in ga ohladili. Na žalost so zame tekme v Rasnovu, državno prvenstvo in zdaj še Klingethal odpadli," je Nika Križnar opisala, kako je v Romuniji prišlo do nesrečne poškodbe.

Povsem drugačno zgodbo ima Žiga Jelar, ki je imel nesrečo v domačem okolju: "Smola je bila. Po marmornatih stopnicah sem neprevidno stekel in mi je v natikačih spodrsnilo. Vemo, kako gre plastični material na drseči podlagi. V bistvu je bilo po enem tednu že v redu, naredil sem nekaj intenzivnih treningov na skakalnici, a se je nato pojavila oteklina. Opravil sem preiskave. Nič resnega ni. Poškodovana je ovojnica – mišice na stopalnem loku. Bolj kot ne se moram brzdati. Počutje je že v redu, vendar delam drugače, da ne pride do dodatnih zapletov. Saj veste, kako je, ko športniku rečejo, naj bo pri miru in ne sme na skakalnico (smeh, op. a.)."

"Prej, kot to sprejmeš, boljše je"

Oba imata že tovrstne negativne izkušnje s poškodbami. Nika je imela z gležnjem v preteklosti že težave, Jelar bolj s kolenom. "Del športa so tudi poškodbe, to moram nekako s pozitivizmom sprejeti in iti dalje. Prej, kot to sprejmeš, boljše je. Sem pa bila v štartu psihično močnejša, kot sem pa zdaj. Zdaj vse dojemam kot malo večjo poškodbo gležnja, saj ni bil prvič zvit, ampak že v tretjič. Vezi so že kar precej pretrgane, tako da …," pravi trenutno druga skakalka poletnega grand prixa, ki se je zanjo končal predčasno.

Žiga Jelar je v pretekli sezoni osvojil mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Foto: Sportida

"Največja lekcija sem dobil že pred tremi leti, ko sem imel težave s kolenom, in se ni najbolj pozdravil. Težave so bile nato med sezono. Temu bi se rad izognil. Zdaj je toliko resno, da ne morem biti na skakalnih treningih, vendar ni hujšega, in upam, da se ne bi vse to stopnjevalo," se je lastnik malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov v pretekli sezoni dotaknil težav, ki jih je že imel v nedavni zgodovini in so nato vplivale na potek dogodkov v zimi.

Približno dva tedna je bil odsoten, kar se tiče specifičnih vaj, ki so del skakalnega športa: "Hitro smo našli rešitev. Po šestih dneh, ko se je pojavila oteklina, sem začel trenirati po prilagojenem programu. Ne izgubljam mišic in tudi ne same pripravljenosti. Zdaj sem že v naslednji fazi treninga. Moram reči, da se počutim zelo dobro. Bolečina je minimalna. Ne smem pa prehitevati."

Upa, da bo na skakalnici konec prihodnjega tedna

Na zaključku poletnega grand prixa ta konec tedna v Klingenthalu bosta še oba manjkala, zato pa ju lahko pričakujemo na začetku zimske sezone, ki se bo letos že začela 4. novembra v Wisli.

Nika Križnar upa, da bo kmalu imela nasmeh na obrazu. Foto: Sportida

"Zelo težko sem gledalka, v tej vlogi ne želim biti nikoli več. Če bi izbirala, ali iti v Klingenthal kot gledalka ali raje ostati doma, bi raje ostala doma, a le zato, da bi glava bila mirna, da bi bila glava v fokusu za nadaljnje treninge," poudarja lastnica velikega kristalnega globusa iz sezone 2021/22.

Če bo šla rehabilitacija po zastavljenih tirnicah, bi se na skakalnice lahko vrnila konec prihodnjega tedna. "Mislimo, da gre za zdaj po načrtih. Upam, da ne bo kakšnega premika v napačno smer. Treningi gredo dobro. Srčno upam, da bom na skakalnici konec naslednjega tedna, da vsaj poskusim obuti čevelj, kar trenutno še ni mogoče," se nadeja 22-letnica.