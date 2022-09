Novost v slovenskih skakalnih reprezentancah

Do začetka zimske sezone smučarskih skakalcev in skakalk je še dober mesec, v novo tekmovalno obdobje pa bodo vstopili z novo čelado. Osrednji vrhunec tega bo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, kjer tako v ženski kot tudi v moški reprezentanci pričakujejo odličja.

Slovenski skakalci in skakalke se že vse od aprila pripravljajo na novo sezono, ki se bo začela 4. novembra v Wisli. Tako moški kot tudi ženski tabor se bosta podala v nove zimske podvige, a ti sprva še ne bodo povsem zimsko obarvani. Na Poljskem bodo namreč skakali na ledeni smučini, doskok pa bo na plastiki, saj v tem delu leta snega, razumljivo, še ne bo.

Na čeladi po novem lastnosti orla in Triglava

In takrat bodo naši predstavniki nastopali z novo čelado, ki jo je predstavil oblikovalec Blaž Skodlar iz ADDiD Plusa. "Osrednja nit je orel, saj skakalke in skakalci letijo. Ideja je, da prevzamejo lastnosti orla. Smuči in roke predstavljajo krila, kombinezon trup, očala oči, čelado pa glava. Zakaj smo pri čeladi izbrali to simboliko? Ko si nadenete čelado, prevzamete lastnosti orla, in želite čim dlje poleteti. Na zadnjem delu je naslikan Triglav v perju, kar da neko dodatno simboliko," je Skodlar predstavil novost našim skakalcem in skakalkam.

Blaž Skodlar je razložil, zakaj so se odločili za simbol orla. Foto: Vid Ponikvar

In kako so z novo pridobitvijo zadovoljni slovenski skakalci in skakalke? "Ko smo dobili čelado na vpogled, je bila videti drugačna. Potem smo dali nekaj idej, kaj bi lahko bilo drugače. Sama barva se usklajuje s podjetjem Gorenje. Super je videti. Malce se bomo morali nanjo še navaditi." je dejala Nika Križnar, ki, tako kot Žiga Jelar, zaradi gležnja trenutno ne skače: "Prvi dve ideji nista bili najbolj primerni. Tudi v skladu s samo barvo in vsem skupaj. Zdaj je lep dizajn, in upam, da bo čim večkrat stal na stopničkah."

Na domačem prvenstvu v Planici so cilj medalje

Te so začrtane v ciljih obeh glavnih trenerjev Zorana Zupančiča in Roberta Hrgote. "Celotno poletje smo se sestavljali. Na koncu smo bili popolni. Zdaj je prišlo do manjše poškodbe, ki jo bomo čim hitreje rehabilitirali. Upam, da bo na štartu sezone že vse v redu. Priprave so potekale normalno. Nismo spreminjali veliko. Stanje je dobro, ne upam pa si reči, da je odlično. Dobro je dobro," je dejal Zupančič in je na vprašanje predstavnika za stike z javnostjo pri Smučarski zvezi Slovenije Tomija Trbovca, koliko medalj bo ženska ekipa dobila na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, po kratkem premisleku izstrelil: "Najmanj tri."

Foto: Vid Ponikvar

Bolj zadržan je bil njegov stanovski kolega v moški reprezentanci Hrgota, ki ni javno obelodanil ciljev. "Kar sem oddal v načrtu," se je zasmejal in tudi sam spregovoril o poletnem obdobju: "Poleti smo manjkali. Dali smo prostor drugim športom, da nas niste siti (smeh, op. a.). Pozimi bo čas za nas. Mislim, da je šlo vse po načrtih. Edina črna pika je poškodba Jelarja. Gre pa vse po načrtu, da se bo kmalu vrnil. Kar se zdravja tiče, smo v redu. Kar se same opreme tiče, imamo zdaj, ko smo dobili čelado, bolj kot ne vse pripravljeno za sezono."