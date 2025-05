Na cesti se ne splača improvizirati: motoristova priprava šteje

Vsakodnevna vožnja v mesto, izlet za konec tedna do Pirana, večtedensko raziskovanje Balkana ali pa Skandinavije zahtevajo pripravljenost in opremo, ki ustreza posameznemu izzivu. Motorist potrebuje opremo, ki jih ne samo ščiti, ampak tudi diha, blaži, nudi oporo in omogoča komunikacijo. Ključno je, da vsak kos opreme služi svojemu namenu – od zaščite glave do pritrditve telefona na krmilu. Prav temu celostnemu pristopu je zavezana trgovina Yogi.si, kjer so na prvem mestu varnost, funkcionalnost in prilagodljivost za vse stile vožnje.

Dogodek za prave motoriste!

31. maj pred poslovalnico v BTC Ljubljana V soboto, 31. maja 2025, bo med 9.00 in 17.00 pred trgovino Yogi v BTC Ljubljana potekalo že tradicionalno motoristično druženje, ki vsako leto pritegne ljubitelje motociklizma iz vse Slovenije in širše regije – Hrvaške, Srbije, pa tudi z dalmatinskih otokov. Dogodek bo potekal ne glede na vreme, kar je za motoriste pravi preizkus trdnosti – a brez skrbi, poskrbljeno bo za udobje in dobro voljo. Na voljo bodo: brezplačna pogostitev za vse kupce,

za vse kupce, testne vožnje motorjev , letos s proizvajalcem CF Moto,

, letos s proizvajalcem testni modeli čelad LS2 , ki jih lahko preizkusite na licu mesta,

, ki jih lahko preizkusite na licu mesta, ekskluzivni popusti ob nakupu - 20%.

Yogi.si / RPM team Foto: yogi.si

Opremljeni od glave do pet: pametno in namensko

Vsaka motoristična vožnja se začne – in po potrebi konča – z zaščito. Temelji se gradijo z izbiro kakovostne čelade, edinega obveznega kosa opreme po zakonu, a še zdaleč ne edinega, ki rešuje življenje. Dobra oprema vključuje tudi obleko, rokavice in čevlje.

Foto: yogi.si V ponudbi Yogi.si je več kot 90 različnih modelov karbonskih čelad, ki so danes cenovno dostopne širšemu krogu voznikov. Moderne čelade so opremljene z: notranjim zatemnjenim vizirjem,

učinkovitim sistemom zračenja,

snemljivimi, pralnimi in antibakterijskimi podlogami,

možnostjo menjave vizirjev (npr. zlat, modro odseven),

predpripravo za komunikacijo preko Bluetootha – za navigacijo, obvestila ali povezavo z drugimi motoristi. Zaradi teh rešitev čelada postane orodje, ne le zaščita.

Foto: Shutterstock

Motoristične obleke: ko se udobje in zaščita združita

Motoristična obleka ni več toga uniforma, namenjena le dirkališčem. Današnje obleke so pametno zasnovane za različne stile vožnje – od mestne mobilnosti do daljših potovalnih avantur. V ponudbi so dvodelne in enodelne obleke, izdelane iz materialov, ki odvajajo vlago, dihajo, a kljub temu ščitijo pred vetrom, dežjem in padci. Tehnološko napredne tkanine omogočajo motoristu udobno vožnjo in zaščito, kar pomembno vpliva tudi na kakovost vožnje in zbranost motorista.

Za tiste, ki potrebujejo visoko zaščito in mobilnost, so na voljo kombinirane rešitve, kjer se zaščitni elementi (kot so ščitniki na kolenih, bokih in ramenih) prilagajajo posamezniku, ne da bi omejevali gibanje. Ključno je, da obleka ne samo varuje, ampak mora biti tudi udobna v sedečem položaju, ne sme drseti in mora omogočati hitro slačenje ob postankih.

Motoristične obleke danes niso več le funkcionalne – postajajo tudi vizualno prepoznavne, s poudarkom na podrobnostih, barvah in kroju. In ravno prava izbira obleke loči dobrega motorista od samozavestnega popotnika na dveh kolesih.

Foto: yogi.si Sodobna motoristična zaščitna oprema je tako estetska kot funkcionalna: Motoristična želva , ki jo motorist nosi pod katerokoli jakno, ščiti hrbtenico in je podaljšana do trtice.

, ki jo motorist nosi pod katerokoli jakno, ščiti hrbtenico in je podaljšana do trtice. Body armor srajčke – oprijete, lahke, zračne, a izredno trpežne, nudijo zaščito za komolce, ramena, hrbet in ledveni del. Na zunaj je videti kot navadna majica, znotraj pa je polna varnostne tehnologije.

– oprijete, lahke, zračne, a izredno trpežne, nudijo zaščito za komolce, ramena, hrbet in ledveni del. Na zunaj je videti kot navadna majica, znotraj pa je polna varnostne tehnologije. Motoristični jeans – odporen, zračen in zaradi kevlarja izjemno varen, a videz ostaja prepoznaven.

*Opozorilo: zaloge so omejene, povpraševanja pa je zelo veliko.

Foto: Shutterstock

Rokavice: ključni stik med voznikom in motorjem

Motoristične rokavice niso le zaščita za roke – so orodje za nadzor, oprijem, udobje in varnost. Gre za enega najpogosteje izbranih kosov opreme, saj ravno roke ob nesreči pogosto prve pridejo v stik s podlago. A niso vse rokavice enake – material, kroj in namen igrajo ključno vlogo.

Foto: yogi.si Usnjene rokavice Goveje usnje je najbolj razširjeno – robustno, z dolgo življenjsko dobo, odporno proti obrabi. Primerno je za splošno uporabo, tudi za dolge poti.

je najbolj razširjeno – robustno, z dolgo življenjsko dobo, odporno proti obrabi. Primerno je za splošno uporabo, tudi za dolge poti. Kozje usnje je mehkejše in tanjše, zato ponuja boljši občutek za upravljanje ročic. Manj se lomi, bolj se prilega roki in je priljubljeno v višjih cenovnih razredih, kjer je pomembna tudi prožnost.

je mehkejše in tanjše, zato ponuja boljši občutek za upravljanje ročic. Manj se lomi, bolj se prilega roki in je priljubljeno v višjih cenovnih razredih, kjer je pomembna tudi prožnost. Kengurujevo usnje je najbolj prestižen material – izjemno lahko, hkrati pa kar 50 odstotkov močnejše od govejega. Ponaša se z desetkrat večjo natezno odpornostjo, zato se uporablja predvsem pri dirkalnih rokavicah, kjer šteje vsaka podrobnost. Ponuja maksimalen oprijem in občutek brezkompromisne zaščitenosti. Tekstilne in perforirane rokavice Za vožnje v poletni vročini ali v mestnem vrvežu so primerne lahke tekstilne rokavice. Ponašajo se z mrežasto ali perforirano zgradbo, ki omogoča zračenje, nekatere pa vključujejo tudi zaščitne elemente na členkih in dlaneh. Idealne so za krajše vožnje in nižje hitrosti. Zimske in vodoodporne rokavice Za hladnejše mesece in vožnje v nepredvidljivem vremenu obstajajo termo rokavice, pogosto s podlogo iz flisa ali izolacijo Thinsulate, ki ohranjajo toploto. Kakovostnejši modeli imajo tudi membrano, ki preprečuje vdor vode, a hkrati omogoča odvajanje vlage iz notranjosti. Dodatne funkcije, kot so dolgi manšetni zaključki, nastavljivi trakovi in usmerjeno oblazinjenje, pa zagotavljajo stabilnost in udobje tudi na dolgih vožnjah. Multifunkcijske lastnosti Veliko sodobnih rokavic vključuje še druge uporabne elemente:

zaščita členkov iz karbona ali trde plastike,

dodatno oblazinjenje na dlaneh za blaženje vibracij,

kompatibilnost Touchscreen za uporabo telefona ali navigacije,

za uporabo telefona ali navigacije, prezračevalne odprtine in perforacije za poletno uporabo.

Prava izbira rokavic je odvisna od tega, kam in kako vozite. Agresiven voznik na stezi potrebuje nekaj povsem drugega kot vsakodnevni mestni motorist ali potovalni navdušenec. In v Yogi.si poskrbijo, da vsak motorist najde rokavice, ki mu ustrezajo – ne le po velikosti, ampak tudi po ambiciji.

Foto: yogi.si Oprema za motor in logistiko na poti Motorist ni pripravljen le, ko ima pravo jakno in čelado – opremljen je, ko ima rešene tudi podrobnosti: torbo za motor , tank torbo in kovček za vse tipe poti,

, tank torbo in kovček za vse tipe poti, nosilec za telefon z dodatki: dežna zaščita, antivibracijski vložki (za zaščito kamere), vrtljivi mehanizmi,

z dodatki: dežna zaščita, antivibracijski vložki (za zaščito kamere), vrtljivi mehanizmi, pakete Bundle: motorna olja, filtri, kompleti za vzdrževanje in čiščenje. Takšne rešitve olajšajo vsakodnevno vožnjo in dolgotrajna potovanja.

Foto: yogi.si

Moto svetovalci, ne le prodajalci

Tisto, kar ločuje Yogi.si od drugih trgovin z opremo za motorje, ni le širok izbor, ampak odnos do strank. Njihov pristop temelji na svetovanju – vsak obiskovalec dobi pozornost in znanje, prilagojeno njegovim ciljem. Ne glede na to, ali gre za voznika skuterja, strastnega potovalca ali adrenalinskega dirkača.

V trgovini Yogi.si najdete opremo, ki odgovarja na vprašanja: "Kam grem, s kom grem in s čim grem? In še pomembneje – kako se bom na poti počutil."