Tina Robnik iz bolnišnice sporoča slabe vesti

V sredo zjutraj so s smučarske zveze Slovenije sporočili, da si je veleslalomistka Tina Robnik na treningu v Švici poškodovala koleno. Zvečer so jo v domovini že pregledali zdravniki in vesti niso najboljše. Kot je sama sporočila prek družabnih omrežij, ima zlomljeno kost v kolenu (plato tibije). Kako dolgo bo potekalo okrevanje, za zdaj še ni znano.

Danes 31-letna Robnikova res nima sreče, saj so jo že v preteklosti pogosto pestile poškodbe. Leta 2018 si je že poškodovala koleno, takrat si je strgala sprednje križne vezi v levem kolenu. Tokrat je nastradalo desno koleno.

Poškodba je res prišla v napačnem času, saj je ob koncu pretekle sezone naredila korak naprej. Na tekmi v Kranjski Gori je na veleslalomu zasedla osmo mesto, na finalu svetovnega pokala pa bila na ekipni paralelni tekmi šesta.