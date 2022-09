Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredin trening alpskih smučark v Saas Feeju je prekinila poškodba Tine Robnik, ki naj bi si poškodovala desno koleno, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. Kako resna je poškodba, bo znano po nadaljnjih pregledih v domovini.

"Tina Robnik se je žal na današnjem treningu v Saas Feeju poškodovala. Po prvih podatkih gre za poškodbo desnega kolena. Tina je že na poti v Slovenijo, kjer bo v naslednjih dneh opravila dodatne preiskave," so pri SZS zapisali v sporočilu za javnost.

Poškodbe ji niso prizanašale

Robnikovo so v karieri pestile številne poškodbe in zdravstvene težave. Leta 2011 si je na treningu smuka pred mladinskim svetovnim prvenstvom v Crans Montani zdrobila tri vretenca in dolgo okrevala.

Marca 2018 je na predzadnjem veleslalomu sezone padla v tretjem zavoju prve vožnje in obležala. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico v Immenstadtu, kjer so opravili magnetno resonanco, ki je pokazala, da si je strgala sprednje križne vezi v levem kolenu. V predlanski sezoni se je spopadla s kronično utrujenostjo. Zadnjo sezono je začela z dobrimi občutki, a tudi tokrat ni šlo brez težav, med temi je bila tudi izpahnjena rama.

"V prihajajoči sezoni si želim rednega uvrščanja med deseterico najboljših in da mi na kakšni tekmi uspe tudi kakšen skok na stopničke. Vem, da mi to lahko uspe," si je zaželela spomladi. Foto: Guliverimage

Želela si je rednega uvrščanja med deseterico

Najboljši izid 31-letne smučarke, ki nastopa le v veleslalomu, sta bili v zadnji sezoni dve osmi mesti z veleslaloma iz Kranjske Gore in s paralelne tekme iz Lech Zürsa. Na olimpijskih igrah je osvojila 18. mesto, skupno 57 točk v veleslalomski sezoni pa je dosežek, ki si ga želi v prihodnji zimi krepko izboljšati.

"V prihajajoči sezoni si želim rednega uvrščanja med deseterico najboljših in da mi na kakšni tekmi uspe tudi kakšen skok na stopničke. Vem, da mi to lahko uspe," je spomladi dejala Lučanka.

Sezona svetovnega pokala se bo z ženskim veleslalomom začela 22. oktobra na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.