Za Tino Robnik je težka sezona, v kateri se je spopadla s številnimi težavami, med katerimi je bila tudi izpahnjena rama. Najboljši izid 30-letne smučarke, ki nastopa le v veleslalomu, sta dve osmi mesti z veleslaloma iz Kranjske Gore in s paralelne tekme iz Lech/Zürsa. Na olimpijskih igrah je osvojila 18. mesto, skupno 57 točk v veleslalomski sezoni pa so dosežki, ki jih želi Robnikova v prihodnji zimi krepko izboljšati.

Prepričana je, da še ni pokazala vsega, kar zna. Foto: Reuters

"Z rezultati prav gotovo nisem zadovoljna. Imela sem veliko višje cilje, tudi na treningih sem smučarsko napredovala in imam občutek, da tega na tekmah nikakor še nisem unovčila. Na nekaj delih prog na tekmah sem to že prikazala na najvišji ravni in to me žene naprej, da ohranjam voljo in motivacijo za nadaljnje delo. Taki rezultati zagotovo niso spodbuda za naprej, marsikdo bi že obupal in odnehal, a zavedam se, da sem sposobna veliko več. To me žene naprej, da se še utrdim in da mi bo to uspelo prihodnjo sezono še bolj prikazati tudi na tekmah," pravi 30-letnica, ki je sicer ob koncu sezone postala državna prvakinja v veleslalomu.

Smola in zdravstvene težave

Robnikovo so v karieri pestile že številne poškodbe in zdravstvene težave. V predlanski sezoni se je spopadla s kronično utrujenostjo. Zatem je obrnila nov list in to sezono začela z dobrimi občutki, a tudi tokrat ni šlo brez težav. "Imela sem nekaj nesreče tudi z nekaj manjšimi poškodbami med sezono, ki se gotovo potem poznajo tudi na rezultatih. Rama je zdaj v redu in stabilna, na srečo ne bo potrebna operacije. Se pa vseeno pozna, da sem imela težave z izpahi, zato bom na tej rami morala veliko delati tudi preventivno, da bo roka stabilna in da bo vse tako, kot mora biti. Drugih težav na srečo nimam in upam, da tako tudi ostane," je dejala Robnikova, ki si je takoj po koncu sezone vzela nekaj časa za odmor od smučanja.

"Imela sem že dva tedna dopusta, bila sem na Šrilanki in sem nabrala moči za nadaljnje delo. Po prvem zahtevnejšem delu kondicijskih priprav bom imela julija priložnost skočiti še na morje, a glavni dopust je sledil takoj po koncu sezone, kar se mi zdi najboljši čas, da se telo in glava po napornem obdobju spočijeta," je prepričana slovenska smučarka, ki je že zagrizla v delo in obrnila nov list.

"Zdaj sem res popolnoma motivirana za delo. V prihajajoči sezoni si želim rednega uvrščanja med deseterico najboljših in da mi na kakšni tekmi uspe tudi kakšen skok na stopničke, vem, da mi to lahko uspe," je še sklenila Robnikova.

