Slovenska smučarka o odnosu s SZS: Mimo metanja polen pod noge žal ne gre

"Mi si vsekakor želimo, da bi to delovalo in da bi lahko sodelovali. To je v mojem interesu, ker vem, da bi bila zaradi tega lahko tudi jaz veliko boljša. A mimo metanja polen pod noge žal ne gre in če moramo za to, da se izognemo provokacijam, izbrati drugo pot, jo pač bomo," o sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije pojasnjuje slovenska smučarka Neja Dvornik, ki že nekaj let nastopa pod okriljem lastne ekipe. A kot kaže, se bodo napeti odnosi pred začetkom naslednje zime vendarle nekoliko omehčali.

Slovensko smučarko Nejo Dvornik, ki že nekaj let nastopa pod okriljem svoje ekipe, ločeno od Smučarske zveze Slovenije, kot kaže, čakajo nove spremembe. 21-letnica bo v prihodnji sezoni vendarle storila korak bližje k slovenski reprezentanci, saj bo na treningih združila moči z Meto Hrovat. Ekipo Dvornikove že nekaj let vodi njen oče Mladen Dvornik, od leta 2020 pa jo na treningih vodi Denis Šteharnik, nekdanji šef slovenske ženske reprezentance, ki bo v novi sezoni hkrati prevzel tudi vodstvo nad delom Mete Hrovat. Ta je po koncu zime prekinila sodelovanje s Liviom Magonijem.

Od leta 2020 sodeluje z Denisom Šteharnikom. Foto: Vid Ponikvar

"Dogovarjali smo se, da bi šla v ekipo, kjer bi sodelovala z Meto. To še vedno ne bi celotna skupna ekipa, sodelovali bi na kakšnem trening kampu, a bi še vedno delovale po svoje. Če bo vse skupaj za nas sprejemljivo, je zame prav gotovo dobro, da bi imela družbo drugih deklet. Konec koncev je to tudi konkurenca in potem ena drugo vlečemo naprej. Zaradi tega mislim, da bi bile lahko še boljše, če bi sodelovale. A mimo nekaterih zadev včasih preprosto ne gre, zato sem zadnji dve leti delala sama. Zdaj res upam, da se bomo uspešno dogovorili. Smo korak bližje rešitvam," o odnosu s Smučarsko zvezo Slovenije pojasnjuje Dvornikova.

Med ekipo Neje Dvornik in SZS je v preteklosti nekajkrat že pošteno zavrelo. Foto: Sportida

V ekipi mlade slovenske smučarke je v prihodnosti že večkrat bil kratek stik, pojasnjuje nekdanja dobitnica več odličij na mladinskih svetovnih prvenstvih. "Odnos s smučarsko zvezo še vedno ni briljanten. Ne mislim in ne smem se spuščati preveč v podrobnosti, a ne vem, ali se nekateri bojijo sodelovanja ali česa drugega. Mi si vsekakor želimo, da bi to delovalo in da bi lahko sodelovali. To je v mojem interesu, ker vem, da bi lahko bila zaradi tega tudi jaz veliko boljša. A mimo metanja polen pod noge žal ne gre in če moramo za to, da se izognemo provokacijam, izbrati drugo pot, jo pač bomo," pravi Dvornikova.

"Gotovo si želimo več posluha, saj zveza postavi neke pogoje, na katere mora potem tekmovalec pristati, kar se mi ne zdi prav. Zveza je tam zaradi nas, ne mi zaradi nje. Če tekmovalcev ne bi bilo, oni sploh nimajo kaj delati." Kot pravi, se to opazi tudi pri mlajših smučarkah, kjer nastaja vrzel, saj dekleta prej odnehajo, ker se po njenih besedah nočejo spuščati v takšne boje. "Tudi jaz, če ne bi imela podpore svoje družine in kluba, se tega ne bi mogla iti in bi že zdavnaj odnehala."

Veliko moči odnesel koronavirus Koronavirus ji je pobral veliko moči. Foto: Sportida

Najboljši izid 21-letne smučarke iz pretekle sezone je 16. mesto iz slaloma v Leviju, kjer je bila nato še 19., v Zagrebu je bila 18. Dvornikova tako napreduje korak za korakom, zaveda se, kje ima še največ rezerv, prve točke svetovnega pokala je osvojila novembra 2020. "Prioriteto bomo zdaj dali kondiciji, ker imam tam zdaj še največ možnosti za napredek. Upam, da bom potem to uspešno prenesla tudi na sneg. Zatem me čaka tudi nekaj malega dopusta. V prihodnje bi si želela, da bi na tekmah večkrat pokazala vse, kar pokažem na treningih, in da bi naredila največji preskok oziroma preboj med 30, kjer bi se potem ustalila in bi potem lahko tudi zaradi tega veliko bolj sproščeno smučala," pravi.

Ob koncu sezone jo je Dvornikovi zagodlo tudi zdravje, saj se je okužila s koronavirusom, ki ji je pustil kar nekaj posledic. "Zdaj sem končno res zdrava, tudi okužba s koronovirusom je za mano. Poškodbe tudi ni, tako da grem lahko s polno paro proti novi sezoni. Po okužbi s korono sem potrebovala deset dni, da sem se spet spravila v kakršenkoli pogon. Tudi potem je trajalo še tri tedne, da sem spet prišla v dobro kondicijsko stanje in šla spet na sneg," je o covidu povedala slovenska smučarka, ki pa je zdaj pripravljena na nove napore.

Motivacije za prihodnjo sezono ji ne manjka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Počutje je v redu, počasi sem začela priprave na novo sezono, začela sem s kondicijo. Sezona je bila kljub vsemu najuspešnejša do zdaj, a želela sem si še veliko več, tako da je včasih prisotno tudi kakšno razočaranje. Če potegnemo črto, smo lahko zadovoljni, saj smo dosegli skoraj vse cilje, ki smo si jih zastavili," pravi Dvornikova, ki se že veseli novega poglavja v svoji mladi karieri.

Motivacije ima še ogromno, pravi. "Mogoče sem se letos malce izgubila, a motivacije je ogromno in upam, da nam bo v prihodnjih sezonah uspelo doseči čim več. Za zdaj si želim ostati v slalomu in veleslalomu, čez nekaj let pa bi si želela pridružiti tudi kakšno hitro disciplino, a bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo," je sklenila 21-letna smučarka.

