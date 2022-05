Skrivnostna Ilka Štuhec

"To je bila še ena sezona za v zbirko sezon, ki jih moram pozabiti, a je očitno tako že moralo biti. Sama pri sebi vem, zakaj so se nekatere stvari odvile tako, kot so se," je zaključke pod preteklo sezono potegnila slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki začenja znova, tako z novim trenerjem kot tudi z novim opremljevalcem, a za zdaj sta oba še odeta v tančico skrivnosti.

138 točk in skupno 53. mesto v svetovnem pokalu ter le ena uvrstitev med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu zagotovo niso izkupički, ki si jih je pred začetkom prejšnje sezone želela Ilka Štuhec. Slovenska smučarka ni našla pravih občutkov, slabi nastopi pa so v povezavi z 31-letno nekdanjo svetovno prvakinjo porajali tudi vprašanje o koncu kariere.

Ilka Štuhec odpira novo poglavje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

A Štuhčeva se je takoj po koncu sezone 2021/22 odločila, da še nima dovolj in da ja še lačna dobrega smučanja. "To je bila še ena sezona za v zbirko sezon, ki jih moram pozabiti, a je očitno tako že moralo biti. Sama pri sebi vem, zakaj so se nekatere stvari odvile tako, kot so se. Zdaj sem šla čez to, vse sem razčistila in zdaj grem z novim znanjem in izkušnjami naprej," je novo poglavje v knjigi odprla slovenska smučarka. "Ker še vedno verjamem vase in svoje zmožnosti, želim še naprej tekmovati. Če bi poslušala vse, ki pravijo, da je bolje, da končam, bi to storila že pred desetimi leti in nikoli dočakala toliko lepih trenutkov in toliko uspehov," je prepričana.

"Marsikaj je še odprtega in težko rečem, da se bo nekaj fiksno zgodilo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kljub temu pa se je odločila za nekaj korenitih sprememb, ki ji bodo v jeseni kariere pomagale pri začetku novega poglavja. Najprej se je odločila, da bo prišlo do spremembe na trenerskem mestu, kjer se je poslovil Stefan Abplanalp. Švicarju je potekla pogodba, po soglasni odločitvi pa mu te niso podaljšali. Zatem pa se je odločila tudi za menjavo opremljevalca. Tako se je poslovila od Stöcklija in tudi tu zamenjave še ni razkrila. V javnosti se je v povezavi s Štajerko veliko omenjalo smuči znamke Kästle, a Štuhčeva za zdaj še molči.

"Za zadnje podrobnosti se še dogovarjamo. Delamo na tem in se dogovarjamo. Enako je tudi glede dogovarjanja glede opreme. Marsikaj je še odprtega in težko rečem, da se bo nekaj fiksno zgodilo," je večkrat ponovila Štuhčeva, ki več ni želela izdati. "Ne vem," pa je Štajerka odgovorila na vprašanje, kdaj bo dokončno znano, kdo bo del novega poglavja v njeni karieri. "Jaz pri vsem sicer sodelujem, a mama je pri tem glavna, saj je ona vodja ekipe. Takoj, ko bo znanega kaj več, bomo povedali," je dejala Štuhčeva. "Zasedba, ki me bo spremljala na tem delu priprav, bo podobna, kot je bila lani tak čas na treningih," je še dodala Slovenka.

Nekaj časa za oddih v začetku julija

Štuhčeva se sicer v nedeljo podaja na priprave na sneg. "Po sezoni sem si vzela nekaj malega premora za počitek. Nato sem takoj začela priprave na novo sezono, nekaj malega sem bila v spomladanskem delu tudi na smučeh, a se je potem zalomilo s smučmi, zato sem začela kondicijsko pripravo. Nekaj časa za oddih si bom vzela v začetku julija," pojasnjuje 31-letna smučarka, ki je sicer v dobrem fizičnem stanju. Težave s hrbtom so preteklost.

Nekaj časa za oddih si bo vzela v začetku julija. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zdravje in moje fizično stanje sta zdaj tako, kot morata biti. Kolena so super, hrbet tudi. Za zdaj je vse pod nadzorom, tako da delamo. Me pa pomembnejši del priprav čaka že čez nekaj dni," je dejala Štuhčeva, ki je hkrati pogled usmerila tudi že proti prihodnji sezoni, v kateri bo skušala dokazati, da se še vedno lahko kosa z najboljšimi smučarkami svetovnega pokala. "Zadovoljna bom s tem, da bom vedela, da sem dala od sebe res vse. To je moj glavni cilj," je še sklenila nasmejana Mariborčanka.

