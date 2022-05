Na aprilskih volitvah Zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije so za novega predsednika izvolili Boštjana Uleta, do zdaj vodjo biatlonskega pogona pri Smučarskem klubu Cerknica. Novi predsednik ima svojo vizijo in sestavlja tudi svojo ekipo, nam je danes potrdil odhajajoči vodja panoge Janez Ožbolt.

"Volitve so bile, odločitev je padla, prišel je novi predsednik, ki si sestavlja novo ekipo. Zadevo prevzemajo novi ljudje," nam je povedal Ožbolt. O predsedniku so prvič odločali že januarja letos, ko je bil izid glasovanja neodločen, do aprilskih pa je Ule na svojo stran pridobil še en klub in zdaj so že v fazi "predaje poslov".

"Prosim za razumevanje"

Tomas Globočnik, kot kaže, prevzema mesto vodje biatlonske panoge pri SZS. Foto: Vid Ponikvar Za Ožboltovega naslednika so izbrali še enega nekdanjega biatlonca, zadnja leta pa strokovnega komentatorja na Televiziji Slovenija Tomasa Globočnika. Poklicali smo torej še njega, a ta še ni uradno zasedel funkcije vodje panoge. "Prav veliko ne morem povedati. O nekaterih stvareh niti še nisem obveščen. Za zdaj ni bilo nič uradnega, ko bo vse skupaj potrjeno, bomo o novostih seveda tudi obvestili javnost na novinarski konferenci. Prosim za razumevanje," je na najbolj vroče vprašanje, ali v biatlon res prihaja naša izvrstna smučarska tekačica Anamarija Lampič, odgovoril Globočnik.

Dogajanje v slovenski biatlonski vrsti je vsekakor pestro, pravkar poteka velika prevetritev. Ule je prevzel predsednikovanje od Blaža Repinca, gotov je tudi odhod Ožbolta, vse druge informacije, o katerih je danes pisal Dnevnik, pa so za zdaj neuradne. Nekdanji nemški biatlonec Ricco Gross naj bi bil na mestu glavnega moškega trenerja slovenske vrste že dejstvo, pravi Ožbolt, medtem ko Globočnik opozarja, da mora vse spremembe potrditi še Zbor za biatlon.

V začetku junija bo jasno vse

"Najprej je na programu sestanek Strokovnega sveta, nato bo ta predlagal kandidate za trenerje, ki jih mora potrditi Zbor za biatlon. V tem vmesnem času bomo seveda tudi že obvestili javnost o predlogih, a se moramo držati formalnih postopkov in se usklajevati s Smučarsko zvezo Slovenije, kdaj lahko sploh pripravimo novinarsko konferenco. Zato prosim za razumevanje, da bodo stvari izpeljane tako, kot je treba," pravi prihajajoči vodja panoge.

Struktura trenerskih vrst se bo spremenila, nam je še povedal Globočnik in dodal, da se dogovarjajo. Strokovni svet se bo sestal še ta teden, predlagal sestavo reprezentance, Zbor pa jo bo nato moral potrditi do konca meseca. Uradno potrditev lahko pričakujemo v začetku junija.

Pa Anamarija Lampič?

"Volitve so bile, odločitev je padla, prišel je novi predsednik, ki si sestavlja novo ekipo," pravi Janez Ožbolt. Foto: Grega Valančič/Sportida Biatlonska "predaja poslov" torej poteka po uveljavljenih postopkih, vprašanje o morebitnem prestopu Lampičeve v biatlonske vrste pa je vezano tudi na imenovanje trenerke ali trenerja ženskega dela reprezentance. Ali bo to Andreja Mali ali kdo drug, za zdaj še ni znano, glede prihoda Anamarije Lampič pa prav tako ni bilo še nobenih konkretnejših pogovorov, zatrjujeta oba naša sogovornika.

"Glede Anamarije ne vem, nekaj sem slišal, ampak samo tisto, kar je krožilo v javnosti," pravi Ožbolt, Globočnik pa dodaja: "O tem vem samo to, kar je namigovala sama. Vem, da se pogovarjajo, a za zdaj resnično ni nič uradnega. Vse te stvari gredo prek Smučarske zveze." Več bo bržčas znanega v prihodnjih dneh, ko bodo o tej temi tekli pogovori na sestankih in se bodo stvari uskladile s krovno slovensko smučarsko zvezo, nenazadnje je to vprašanje tudi za panogo tek na smučeh, ki prav tako doživlja spremembe. Tam naj bi glavnega trenerja Nejca Brodarja nasledil Norvežan Ola Vigen Hattestad.

