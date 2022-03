Pokljuka se vrača v koledar biatlonskega svetovnega pokala

Sezona svetovnega pokala se bo pričela 29. novembra z moško individualno preizkušnjo v Kontiolahtiju na Finskem. V koledarju je deset prizorišč, končala pa se 19. marca na slovitem Holmenkollnu. Biatlonci in biatlonke se bodo med sezono ustavili tudi v Sloveniji na Pokljuki.

In case you missed it earlier this morning...



The competition schedule for the BMW IBU World Cup Season 2022/2023 has been released this morning: the first five stages take us from Kontiolahti to Ruhpolding 😎@klahtibiathlon | @biathlonalgb | @biatlonpokljuka