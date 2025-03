V deželo je prišla pomlad

Glede na nizke temperature zadnjih juter je marsikdo pozabil, da danes dopoldne vstopamo v koledarsko pomlad. Ta se začenja s spomladanskim enakonočjem, ki bo nastopilo malo po deseti uri po srednjeevropskem času. Koledarska pomlad traja do poletnega solsticija, letos bo to 21. junija. Vreme nas te dni čez dan razveseljuje z obilico sonca, konec tedna pa bo bolj oblačno in tudi ponekod deževno.

Medtem ko smo v trimesečje meteorološke pomladi stopili prvega marca, se danes torej začenja tudi koledarska pomlad. Po milejši zimi letos v naravi vegetacijski razvoj prehiteva za deset do 14 dni. Zvončki so ponekod iz zemlje pokukali že konec januarja, kar je bilo glede na podatke Agencije RS za okolje (Arso) dva ali ponekod celo tri tedne prej kot običajno. Predvsem na Primorskem v teh dneh med drugim cvetijo marelice in breskve, ki so tako na udaru nizkih jutranjih temperatur in jim grozi nevarnost pozebe.

Konec tedna bodo zaznamovale dežne kaplje

Po napovedih Arsa bodo danes zjutraj najnižje jutranje temperature od –7 do –1 stopinje Celzija, ob morju bo okoli 1 stopinja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 16, na jugovzhodu do 19 stopinj Celzija. Poslabšanje vremena je napovedano za konec tedna, ko bo v soboto pretežno oblačno z več sončnimi obdobji na vzhodu države, popoldne pa bodo predvsem v krajih na zahodu že možne rahle padavine.

V gorah še vedno velika nevarnost plazov

Medtem so razmere v visokogorju še povsem zimske. Na Kredarici je več kot 2,5 metra snega, na Voglu okoli 145 centimetrov. Nevarnost snežnih plazov je nad višino 1.800 metrov na območju zahodnih in južnih Julijcev velika, to je četrte stopnje, drugod pa znatna oziroma tretje stopnje. Pod višino 1.800 metrov je nevarnost snežnih plazov zmerna, kažejo podatki Arsa.

Foto: ARSO Meteo