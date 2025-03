Takšna manikira bo letošnjo pomlad najbolj izstopala

Pomlad prinaša svežino, lahkotnost in nove trende, ki zaživijo na vseh področjih, vključno z manikiro. Verjetno je marsikdo pričakoval, da bodo v naslednjih mesecih v ospredju nežne pastelne barve, kar v svetu manikire ne bo držalo. V ospredje namreč prihaja videz, ki ga do zdaj nismo tako dobro poznali.

Srebrni krom, ki bo to pomlad še posebej v trendu, bo na nohtih ustvaril sijoč in kovinski odsev, nohti se bodo zdeli kot zrcalo in imeli videz tekoče kovine. Ta stil je eleganten, drzen in nadvse opazen, s tem pa popoln za tiste, ki si želijo nekaj drugačnega.

Zakaj bo ta trend tako zelo priljubljen?

Elegantna in hkrati drzna izbira, ki je odličen kontrast k pomladnim stajlingom. Lahko jih kombinirate s klasično obliko nohtov ali eksperimentirate z različnimi dolžinami in oblikami. Poleg odličnega videza pa sta barva in tehnika nanašanja tudi obstojni.

Koraki do popolnga srebrnega kroma

Priprava nohtov: površina nohta mora biti gladka in brez nepravilnosti.

Nanesite osnovni sloj: za najboljši učinek se priporoča temna podlaga, običajno črna ali temno siva.

Dodajte chrome prah ali lak: uporabi se posebni pigment, ki se vtira v lepljiv sloj laka, ali posebni chrome laki.

Zaključni premaz: da se zagotovita dolgotrajen sijaj in odpornost proti praskam.

Kako vključiti srebrni krom v svoj stil?

Bleščeče srebrni nohti so tako izraziti, da so lahko brez težav samostojen modni dodatek. Če pa želite svoj videz še dodatno poudariti, jih kombinirajte z minimalističnim nakitom in monokromatskimi stajlingi.

