Kaj se zgodi, če ne upoštevate roka trajanja pri kozmetiki?

Ljudje smo navajeni preverjati rok uporabnosti hrane, a za marsikoga se ta navada pri tem ustavi. Roka uporabnosti nimajo le živila, temveč tudi vsi preostali produkti, ki jih vnašamo v ali pa na svoje telo. Med njimi tudi ličila in kreme, ki so v vsakdanji uporabi pri večini žensk. Kljub temu da embalaža ne daje očitnih znakov staranja, lahko zastareli kozmetični izdelki povzročijo številne težave za kožo in oči. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo nekaj ključnih razlogov, zakaj bi morali vedno upoštevati njihov rok uporabe.

Prisotnost bakterij

Ličila so idealno gojišče za bakterije, še posebej tista, ki pridejo v stik z vlago in toploto. Maskare, tekoči pudri in korektorji lahko že po nekaj mesecih postanejo pravo leglo mikroorganizmov. Uporaba starih ličil lahko vodi do vnetij kože, okužb oči in celo izbruhov aken.

Foto: Shutterstock

Izdelki bodo manj učinkoviti

Kozmetični izdelki s časom izgubijo svojo prvotno teksturo, barvo in obstojnost. Na primer tekoči puder se lahko loči na olje in pigmente, šminka postane grudasta, senčila pa izgubijo intenzivnost barve. Tudi zaščitni faktor (SPF) v podlagah ali BB-kremah sčasoma oslabi, kar pomeni, da vaša koža ni več ustrezno zaščitena pred nevarnimi UV-žarki.

Foto: Shutterstock

Draženje in alergijske reakcije

Tudi če ste nekoč brez težav uporabljali določen izdelek, se lahko zaradi razgradnje sestavin sčasoma razvijejo draženje, srbečica ali rdečica. Še posebej občutljiva je koža okoli oči, kjer lahko stara senčila, maskara ali črtalo za oči povzročijo neprijetno srbenje, suhost ali celo otekanje vek.

Foto: Shutterstock

Onesnaženje s škodljivimi snovmi

Sestavine, kot so olja, voski in konzervansi, imajo omejen rok trajanja. Ko se ti začnejo razgrajevati, lahko v izdelku nastanejo škodljive snovi, ki negativno vplivajo na kožo. Poleg tega lahko pri ponavljajoči se uporabi nesterilnih čopičev in aplikatorjev v izdelek prenesemo bakterije, kar še dodatno pospeši proces kvarjenja produkta. Higiena mora biti vedno na prvem mestu.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati rok trajanja?

Na embalaži kozmetičnih izdelkov je običajno simbol odprtega lončka s številko in črko "M" (na primer 6 M pomeni, da je izdelek uporaben šest mesecev po odprtju). Če embalaža tega ne navaja, pa upoštevajte splošne smernice:

maskara in tekoče črtalo: 3–6 mesecev,

tekoči puder in korektor: 6–12 mesecev,

šminke in glosi: 1–2 leti,

senčila, rdečila in pudri v prahu: 2–3 leta,

kreme s SPF: do enega leta, saj zaščita sčasoma oslabi.

Znak, ki sporoča, da je izdelek uporaben 12 mesecev po odprtju. Foto: Shutterstock

