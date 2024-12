Kako preprečiti lomljenje nohtov?

Težava, s katero se srečujejo mnogi, je lomljenje nohtov. Krhki in lomljivi nohti lahko nakazujejo na pomanjkanje nege, nepravilno prehrano ali pa celo na zdravstvene težave. Na srečo obstaja veliko ukrepov, ki vam bodo pomagali okrepiti nohte in preprečili njihovo lomljenje. Razkrivamo jih v nadaljevanju tega članka.

Na prvo mesto se uvršča pravilna prehrana

Nohte, tako kot lase in kožo, sestavlja keratin, beljakovina, ki jo proizvaja telo. Pomanjkanje določenih hranil lahko oslabi nohte, zato je uravnotežena prehrana ključna za lepoto.

Biotin: Ta vitamin B-kompleksa krepi nohte in spodbuja njihovo rast. Najdemo ga v oreških, jajcih, avokadu in lososu.

Beljakovine: Pomembne so za proizvodnjo keratina. Uživajte pusto meso, ribe, jajca in stročnice ter zagotovite zadosten vnos naravnih beljakovin.

Cink in železo: Pomanjkanje teh dveh mineralov lahko povzroči lomljenje nohtov. Bogati viri so na primer bučna semena, špinača in rdeče meso.

Maščobne kisline omega 3: Pomagajo ohranjati nohte navlažene in prožne. Najdemo jih v oreških, lanenem semenu in mastnih ribah.

Foto: Shutterstock

Hidratacija vpliva na celotno telo

Vplivi dehidracije se kažejo tudi na nohtih, ki postanejo suhi in krhki. Pomembno je, da pijete dovolj tekočine in s tem hidrirate svoje telo in nohte. Uporabljate lahko tudi vlažilne kreme ali olja, kot sta mandljevo ali kokosovo olje. To bo poskrbelo za dodatno navlaženost nohtov in obnohtno kožo.

Pravilna nega je prav tako pomembna

Ne pretiravajte s piljenjem

Nohte pilite v eno smer, da preprečite pokanje. Izogibajte se grobim pilicam in uporabljajte steklene ali mehkejše pilice.

Kratki nohti

Daljši nohti so bolj nagnjeni k lomljenju, zato jih pristrizite na primerno dolžino.

Zaščita nohtov

Pri opravilih, kot je pomivanje posode ali delo z agresivnimi kemikalijami, nosite rokavice.

Foto: Shutterstock

Izogibanje slabim navadam

Grizenje nohtov je ena izmed pogostih slabih navad marsikoga. To je vsekakor treba opustiti, saj povzroča mehanske poškodbe in poveča tveganje za okužbe.

Uporaba dodatnih izdelkov lahko pomaga pri obnovitvi

Na trgu je veliko izdelkov, ki pomagajo okrepiti nohte. Uporabite lahko krepilni lak, olja, vlažilne balzame in serume. Ti izdelki vsebujejo hranilne snovi, ki spodbujajo rast in trdnost nohtov.

Foto: Shutterstock

Bodite pozorni na zdravje

V nekaterih primerih lahko lomljenje nohtov nakazuje na zdravstvene težave, kot so pomanjkanje železa, bolezni ščitnice, luskavica ali glivične okužbe. Če opazite dolgotrajne težave, spremembe barve ali oblike nohtov, obiščite zdravnika ali dermatologa.

