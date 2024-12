Ta barva ustnic je največji trend letošnje zime

Letošnja zima s seboj prinaša tudi trend, ki je osvojil svet, ustnice v barvi espressa. Ta globok in bogat odtenek rjave je idealen za hladne dni, saj odlično dopolni tako dnevne kot večerne videze. Trend je postal priljubljen predvsem po zaslugi zvezdnice Hailey Bieber, ki je s svojo kolekcijo bleščil navdušila modne in lepotne navdušence. Njena nova izdelka v barvah espressa in cimetovih rolic z bleščicami sta pravi prodajni hit ter navdih za ljubitelje toplih in zemeljskih tonov.