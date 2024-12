Kako zablesteti med prazniki? To so letošnji trendi ličenja.

Prazniki bodo kmalu tu in z njimi tudi zabave ter druženja, ki pričarajo čarobno vzdušje. Poleg izbire popolne obleke in dodatkov je prav ličenje tisto, kar lahko vaš celoten videz povzdigne na višjo raven. Prava izbira ličil vam ne bo le pričarala čudovitega videza, temveč tudi poskrbela za boljše počutje in samozavest. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo trende v ličenju, ki bodo meseca decembra v ospredju.

Rdeča šminka za glamurozen izgled

Rdeča šminka je večna klasika, ki nikoli ne razočara. Praznične dni si težko predstavljamo brez tega drznega in hkrati elegantnega dodatka. Izberite mat ali sijočo teksturo, ki bo najbolje ustrezala vašemu videzu in tonu kože.

Bleščice za sijaj

Prazniki so pravi čas za bleščice! Služijo lahko kot dodatek na vekah, ličnicah ali celo na ustnicah. Bleščice v trenutku dodajo praznični sijaj in vas postavijo v središče pozornosti. Poskusite nežne zlate ali srebrne tone, ki so izjemno univerzalni in se podajo k skoraj vsakemu stilu.

Rdečilo za pordela lica

Naravno rdečkasta lica, ki spominjajo na svežino zimskega zraka, so eden najbolj priljubljenih trendov tega meseca. Izberite nežne rožnate ali breskvaste odtenke, ki bodo ustvarili zdrav in mladosten videz.

Svetlo modro in sivo senčilo na očeh

Hladni zimski toni, kot sta svetlo modra in siva, letos kraljujejo na očeh. Te barve bodo poudarile vaš pogled ter ga naredile bolj globokega in skrivnostnega.

Kombinacija zelene in roza

Če želite nekaj drznejšega, so nepričakovane barvne kombinacije odlična izbira. Vključite zelene in roza odtenke in pritegnite pozornost že na prvi pogled. Ta barvna kombinacija je letos v ospredju, saj je popolna za ustvarjanje svežega in edinstvenega prazničnega videza.

Obroba oči v rjavih in črnih odtenkih

Črna in rjava obroba ostajata nepogrešljivi klasiki, ki poudarita oči. Rjava obroba je idealna za mehkejši, naraven videz, medtem ko črna dodaja intenzivnost in dramatičnost. Za praznične priložnosti lahko dodate še malo bleščečega eyelinerja ali senčila.

