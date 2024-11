Takšni škornji so pravi modni hit, ki ga morate poznati

Letošnjo jesen je mogoče zaslediti model škornjev, ki se je ponovno prebil iz preteklosti. Škornji čez kolena so pravi modni trend, ki pozna mnogo različnih kombinacij. V svoj stil so jih vključili tudi nekateri zvezdniki in prikazali čudovite stajlinge.

Ti škornji niso le estetsko privlačni, ampak tudi izjemno praktični za hladnejše dni. Izdelani so iz različnih materialov, kot so usnje, semiš ali elastika, kar omogoča prilagoditev različnim okusom in priložnostim.

Poleg tega jih lahko kombinirate na številne načine – z elegantnimi oblekami, pletenimi tunikami, dolgimi plašči ali celo z najljubšimi kavbojkami in oversized puloverji.

Modne ikone, kot sta Zendaya in Hailey Bieber, so jih že vključile v svoje garderobe. Zendaya jih je na primer stilizirala z mini krilom v črni barvi in elegantnimi detajli, kar je ustvarilo brezčasen in prefinjen videz. Hailey pa jih je kombinirala z usnjenim krilom in crop topom, kar je njeni opravi dodalo kanček drzne urbane elegance.

Škornji čez kolena so na voljo v klasičnih nevtralnih barvah, kot so črna, rjava in bež, pa tudi v drznejših odtenkih, kot sta rdeča ali smaragdno zelena. Tisti, ki si želijo še več pozornosti, lahko izberejo modele z detajli, kot so zaponke, resice ali kovinske aplikacije.

Ne glede na vaš osebni stil so ti škornji odličen način, da popestrite svojo jesensko garderobo in ustvarite edinstven videz, ki je primeren tako za dnevne kot večerne priložnosti.

