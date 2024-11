Kakšne kavbojke nosimo letošnjo jesen?

Letošnje jesenske barve in vzorci so se preselili tudi na kavbojke. Klasična modra barva sicer ostaja, a v ospredje prihajajo novi odtenki, ki prinašajo toplino in ustvarjajo pravo jesensko vzdušje. Odločite se lahko za kavbojke v rjavih, olivno zelenih ali rdečih tonih, ki odlično dopolnjujejo sezonsko garderobo. Če želite nekaj drznega, izberite živalski potisk, ki je letos velik trend. Z malo stilskega navdiha boste zagotovo našli kavbojke, ki bodo vašo garderobo popestrile in naredile prav posebno.

Rjave kavbojke

Rjave kavbojke so letos eden najbolj priljubljenih kosov, saj se odlično ujemajo z naravnimi jesenskimi barvami, kot so krem, bež in temno zelena. So izjemno prilagodljive, saj jih lahko kombinirate z različnimi teksturami in materiali – od pletenin do usnja. Dodajte preprost bel pulover ali camel plašč, da ustvarite prefinjen, a udoben stajling za hladne jesenske dni.

Rdeče kavbojke

Za tiste, ki želite v svoj videz vnesti nekaj drznosti, so rdeče kavbojke idealna izbira. Odtenki, kot so bordo, temno rdeča ali celo kostanjeva, so kot nalašč za jesenske stajlinge. Rdeče kavbojke se odlično podajo k črnim gležnjarjem in volnenemu plašču, s čimer boste ustvarili eleganten videz, ki bo izstopal tudi v deževnih dneh.

Tigraste kavbojke

Tigrast ali leopardji potisk na kavbojkah je kot nalašč za tiste, ki si želijo izstopati in vnesti nekaj divjega pridiha v svoj stil. Takšen vzorec najlažje kombinirate s preprostimi kosi, kot so enobarvni topi in jakne v nevtralnih barvah. Če pa si upate, dodajte še usnjeno jakno ali škornje z detajli in ustvarite drzen, a uravnotežen videz.

Olivno zelene kavbojke

Olivno zelene kavbojke so odlična alternativa za vse, ki želijo nekaj bolj umirjenega, a še vedno sezonsko obarvanega. Olivni odtenki so nadvse primerni za vsakodnevne kombinacije in se odlično ujamejo z rjavimi, sivimi ali črnimi oblačili. So zelo praktične za oblačenje po plasteh, saj jih lahko kombinirate z jopami, jaknami ali srajcami v zemeljskih tonih za sproščen, a urejen videz.

