Šali v nevtralnih barvah

Nevtralne barve, kot so bež, siva, bela in črna, so vedno v modi. Šali v teh barvah so odlični, saj jih lahko kombinirate z večino oblačil, ne da bi pri tem tvegali preveč barvnega kontrasta. Nevtralni šali dodajo eleganten pridih vsakemu videzu, bodisi dnevnemu ali večernemu. To sezono boste videli tako dolge volnene šale kot tudi krajše različice iz mešanice volne in kašmirja, ki so še posebej prijetne na otip.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Šali z živalskimi vzorci

Za tiste, ki imate radi malce drznejši slog, bodo živalski vzorci prava izbira. Leopardji, kačji in zebrin vzorec bodo tudi letos zelo priljubljeni. Šali z živalskimi vzorci bodo popestrili enobarvne plašče in jakne ter dodali nekaj divjega pridiha. Kombinirajte jih s preprostimi kosi, saj bodo sami po sebi dovolj opazen dodatek.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Rdeči šali

Rdeča je barva strasti in moči ter v hladnejših mesecih prinaša občutek topline. Rdeči šali so popolna izbira, če želite dodati barvni poudarek k nevtralnemu stajlingu ali preprosto izstopati. Ta barva se odlično poda tako k svetlim kot temnim oblačilom. Še posebej modni so nekoliko širši šali v temno rdečih odtenkih, kot je vinsko rdeča, ki bodo zagotovili tako toplino kot eleganco.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Barviti šali

Če ste ljubitelj živih barv, bo letošnja sezona za vas popolna. Barviti šali, vključno z živahno zeleno, modro, vijolično in oranžno, so to jesen in zimo še posebej popularni. Dodajajo pridih igrivosti in popestrijo vsak videz, še posebej če izberete preprost stajling. Nosite jih s plašči in jaknami v nevtralnih tonih, da bodo še bolj izstopali, ali pa z barvnimi puloverji za popoln barvni videz.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preberite še: