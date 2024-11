Kako med prazniki zasijati v elegantni belini

Igralka Kelly Rutherford je znana po klasičnih stajlingih, ki so vedno premišljeno izbrani. Izžarevajo eleganco, ki navdušuje tako mlade kot starejše ženske. Kelly velja za pravo modno ikono, ki s svojimi navdihujočimi opravami vedno znova preseneti. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako lahko ustvarite podobno eleganco v beli, ki bo primerna tudi za prihajajoče praznike.

Foto: Guliverimage

Krilo, ki izstopa s svojo bogatostjo in unikatnostjo

Kelly Rutherford je svojo eleganco izpostavila s krilom v beli barvi, ki s teksturo in krojem deluje izjemno bogato in prefinjeno. Takšno krilo je popoln kos za različne priložnosti, od sestanka v službi do večernega druženja ali praznične zabave. Za bolj sproščen videz ga kombinirajte s preprosto bluzo ali pletenim puloverjem, za večji učinek pa z elegantno satenasto majico ali kratkim blejzerjem.

Teliran blejzer za popoln zaključek stajlinga

Teliran blejzer v odtenku čiste bele barve je nepogrešljiv za vse, ki želijo svojemu videzu dodati prefinjenost in strukturo. Kelly se je odločila za model z minimalističnimi detajli, kot so zlati gumbi, ki dodajo pridih razkošja. Teliran kroj poudari postavo in stajling dvigne na višjo raven. Kombinirate ga lahko s krilom, hlačami ali celo kavbojkami za bolj sproščen, a še vedno eleganten videz.

Majhna, a izjemno praktična torbica za posebne priložnosti

Popoln stajling si zasluži dovršen dodatek, zato je Kelly svoj videz dopolnila z belo torbico prestižne znamke Dior. Bela torbica je odličen kos, ki se prilagodi številnim kombinacijam. Našli smo cenovno dostopnejše alternative, ki so minimalistične in elegantne. Izberite takšno, ki je dovolj majhna za diskretno nošenje, a še vedno dovolj prostorna za osnovne potrebščine.

Obutev, ki izraža vaš stil

Obutev je pomemben zaključni element vsakega stajlinga. Kelly se je odločila za klasične salonarje v nevtralni barvi. Če imate raje udobnejšo možnost, posezite po elegantnih belih balerinkah. Za večerne priložnosti pa so odlična izbira sandali z visokimi petami in zlatimi ali srebrnimi detajli, ki bodo videzu dodali praznični sijaj.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

