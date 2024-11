Igralka Blake Lively je s svojo modno izbiro ponovno navdušila oboževalce. Tokrat je izbrala drzne barve, ki padejo v oči že na daleč. Celoten stajling je prav tako zanimivo krojen in vsebuje detajle, ki poudarijo edinstvenost in hkrati v ospredje postavijo glamuroznost. To je odlična izbira za praznični čas, ki bo kmalu tu, zato v nadaljevanju razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben videz.