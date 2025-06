Kako lahko sami izdelate osvežilen hidrolat?

Hidrolat je produkt parne destilacije rastlinskega materiala, ki ga mnogi poznajo pod imenom cvetna voda. Gre za vodno raztopino, ki vsebuje vodotopne aromatične spojine, mikroelemente in manjše količine eteričnih olj, ki se sproščajo med destilacijo. Hidrolati so nežnejši od eteričnih olj, zato so primerni za uporabo v kozmetiki, aromaterapiji in tudi negi kože, kjer delujejo kot vlažilci, toniki ali celo osvežilci. Imajo blage terapevtske lastnosti, kar pa je odvisno od rastline, iz katere so pridobljeni, na primer pomirjajoče (kamilica) ali osvežilne (meta).

Sestavine:

2 pesti svežih metinih listov,

približno 500 mililitrov destilirane vode,

kocke ledu,

velik lonec s pokrovko (najbolje zaobljeno stekleno ali kovinsko),

manjša steklena ali keramična posodica, ki gre v lonec,

steklenička z razpršilcem za shranjevanje.

Foto: Shutterstock

Postopek:

Najprej pod hladno vodo dobro sperite svežo meto, da odstranite prah in morebitne žuželke.

V velik lonec postavite obrnjeno stekleno posodico, ki bo služila kot podstavek. Nanjo položite manjšo zbiralno posodico, kjer se bo zbiral hidrolat.

Okoli teh dveh posodic razporedite metine liste in jih prelijte z destilirano vodo – toliko, da so listi pokriti, notranja posodica pa mora ostati suha.

Lonec pokrijte s pokrovko, obrnjeno narobe. Na njen vrh položite nekaj ledenih kock, da spodbudite kondenzacijo.

Segrevajte na nizkem ognju približno 30 do 40 minut. Para bo prenašala dišeče snovi mete, ki se bodo na pokrovki utekočinile in kapljale v notranjo posodico, in to je vaš hidrolat.

Ko je postopek zaključen, previdno odstranite posodico s hidrolatom, ga ohladite in prelijte v temno stekleničko z razpršilcem. Hranite v hladilniku.

