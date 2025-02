Kako lase zravnati brez likalnika?

Likalniki za lase so za marsikoga nepogrešljiv pripomoček. Naprava v trenutku poskrbi za gladke, ravne in sijoče lase, a na daljši rok ni tako. Pogosto likanje lahko resno poškoduje lase, kar običajno vodi do njihovega lomljenja, izsušitve, cepljenja ali celo izpadanja. Če si želite ravne lase, ne da bi jih uničili, obstajajo tudi druge metode, ki ne vključujejo vročine, razkrivamo jih v nadaljevanju tega članka.