Mastenje las je težava, s katero se srečuje ogromno ljudi. Prekomerno proizvajanje naravnega olja na lasišču lahko povzroči, da lasje postanejo mastni in težki že zelo kmalu po umivanju. Čeprav se zdi, da ni preprostega izhoda, obstajajo številne učinkovite metode, kako preprečiti hitro mastenje las in ohraniti svež videz dlje časa. Nekaj vam jih razkrijemo v nadaljevanju tega članka.

Pravilno umivanje las je ključnega pomena

Pomembno je, da izberete šampon, ki je primeren za vaš tip las. Če imate mastne lase, izberite šampon, namenjen ravno temu tipu las. Izogibajte se težkim vlažilnim šamponom, ki lahko dodatno obremenijo vaše lase. Las si ne umivajte vsak dan, saj pogosto umivanje spodbudi lasišče k še večji proizvodnji olja. Poskusite podaljšati čas med umivanji na od dva do tri dni.

Uporaba balzama na pravilen način

Balzam uporabljajte samo na konicah las, ne pa tudi na lasišču. Balzam na lasišču lahko dodatno obremeni vaše lase in pospeši mastenje. Pomembno je tudi, da balzam temeljito sperete, saj lahko ostanki dodatno zmastijo lase.

Foto: Shutterstock

Izogibanje vroči vodi

To je vprašanje, ki se ga mnogi sprašujejo. Vroča ali mrzla voda za umivanje las? Pri umivanju uporabljajte mlačno ali hladno vodo. Vroča voda spodbuja žleze lojnice, da proizvajajo več olja. Hladna voda bo pomagala zapreti pore in zmanjšala izločanje sebuma.

Ne dotikajte se las preveč pogosto

Pogosto dotikanje las z rokami prenaša olje s kože na lase, kar pospešuje mastenje.

Suhi šampon

Suhi šampon je odličen način za osvežitev las med umivanji. Vpija odvečno olje in doda volumen, kar podaljša čas med umivanji. Uporabljajte ga zmerno, da se izognete nabiranju ostankov na lasišču.

Foto: Shutterstock

Pravilna prehrana

Zdrava prehrana igra pomembno vlogo pri zdravju vaših las. Izogibajte se prekomernemu uživanju mastne hrane in sladkorja, saj lahko vplivata na povečano proizvodnjo sebuma. V svojo prehrano vključite veliko sadja, zelenjave, zdravih maščob in beljakovin.

Prilagoditev pričeske

Nekatere pričeske, kot so tesni čopi ali kitke, lahko povzročijo, da se olje hitreje razporedi po laseh. Poskusite nositi lase bolj sproščeno in izogibajte se pričeskam, ki povzročajo napetost lasišča.

Foto: Shutterstock

Redno čiščenje krtač in glavnikov

Orodja za nego las, kot so krtače in glavniki, lahko nabirajo olje, umazanijo in ostanke izdelkov za nego las. Redno jih čistite, da preprečite ponovno nanašanje teh snovi na svoje lase.

Uporaba micelarne vodice je trik, ki učinkuje

Micelarna vodica, ki jo običajno uporabljamo za čiščenje obraza, je lahko koristna tudi za lasišče. S čisto vato jo nanesite na lasišče, zlasti na tistih predelih, ki se hitro zmastijo. Micelarna vodica bo nežno odstranila odvečno olje in nečistoče, ne da bi izsušila lasišče. To lahko naredite med umivanji las, da podaljšate občutek svežine. Foto: Shutterstock

