Igralko Blake Lively lahko zasledimo v mnogih filmih. A poleg talentiranega igranja izstopa tudi zaradi zdravih las, ki se svetijo na vsaki svetlobi. Marsikdo se sprašuje, kako skrbi zanje, in končno je Blake svojo rutino tudi razkrila. In ne samo to, lansirala je tudi svojo linijo izdelkov za nego las, ki se zelo hitro širi po vsem svetu.