Kako lasem dati volumen, da boste videti kot iz salona? Ta trik vas bo navdušil.

Urejeni lasje so ključni del vsakega stajlinga, zato je pomembno, da jim posvetimo nekaj časa. To poletje bodo lepotni trendi v ospredje postavili volumen, ki naredi pričesko še razkošnejšo. Zanj pa ne potrebujete frizerja, saj ga lahko dosežete s tem preprostim trikom, za katerega potrebujete manj kot minuto.

Pripomočki:

glavnik

lak za lase

trak za lase

krtača

Kako do volumna kar doma?

Najprej lase dobro razčešite, da odstranite vse vozle. Nato glavnik poškropite z malo laka za lase in z njim počešite lase od spredaj nazaj, da ustvarite rahlo privzdignjen učinek pri lasišču. Nato si nadenite trak za lase, a ga postavite nekoliko bolj nazaj kot običajno, tako da se sprednji del las še vedno vidi. Ta del las, ki so zdaj rahlo napeti čez trak, dodatno utrdite z lakom za lase. Po nekaj sekundah trak odstranite, lase nežno razčešite s prsti ali krtačo in volumen je tu!

Foto: Shutterstock

Foto: Profimedia

Zakaj bo volumen letos tako priljubljen?

Volumen v laseh je letos v trendu zaradi vrnitve glamurja devetdesetih, ko so bile bujne pričeske simbol samozavesti in močnega osebnega stila. Modni trendi so letos bolj strukturirani, silhuete izrazitejše, kar kliče tudi po bolj dramatičnih pričeskah. Poleg tega volumen obrazu doda svežino in vizualno poudari obrazne poteze, kar je vedno dobrodošlo na poletnih zabavah, porokah in drugih dogodkih.

