Kako pogosto bi si morali striči lase?

Lasje so ključni za urejen videz, zato je treba dobro skrbeti zanje. To vključuje tudi redno striženje las, kar prispeva k njihovemu boljšemu videzu. Marsikomu se zdi, da pogosto striženje upočasnjuje rast las, a je pravzaprav obratno. Redna nega pomaga lasem, da so videti bolj zdravi, močnejši in lepši. Kakšen vpliv ima redno striženje las in kako pogosto bi si jih morali striči?

Eden glavnih razlogov, zakaj je redno striženje las pomembno, je preprečevanje razcepljenih konic. Z vsakodnevno izpostavljenostjo soncu, toplotnim obdelavam, kot sta likanje in sušenje las, ter kemičnim postopkom, kot sta barvanje ali trajna, lasje postanejo bolj krhki in nagnjeni k cepljenju na konicah. Če las ne strižemo redno, se bodo razcepljene konice razširile po dolžini lasu in lahko povzročile večje poškodbe, zato je pomembno, da jih redno strižemo. Običajno je treba odstraniti približno 0,5 do 2 centimetra las, odvisno od stanja konic in vaših ciljev glede dolžine las.

Redno striženje pripomore k zdravi rasti las

Medtem ko striženje las samo po sebi ne pospešuje njihove rasti, pomaga ohraniti njihovo kakovost. Kadar so konice poškodovane, lasje hitreje izgubijo vlago in hranilne snovi, kar jih naredi bolj lomljive. Z rednim odstranjevanjem poškodovanih delov omogočamo preostalim lasem, da ostanejo zdravi in tako rastejo dlje, ne da bi bili pri tem videti redki ali poškodovani.

Odstranjevanje poškodovanih konic je bistvenega pomena za zdrave in lepe lase. Foto: Shutterstock

Ohranite obliko in volumen

Pogosto striženje pomaga ohranjati obliko pričeske, še posebej če imate krajšo, kjer so spremembe opaznejše. Lasje, ki izgubijo obliko, so lahko videti pusti in brez volumna, kar vpliva na celoten videz. Redni obiski frizerja poskrbijo za svež izgled, hkrati pa preprečijo, da bi lasje postali neobvladljivi.

Manj lomljenja in tanjšanja las

Ko so lasje poškodovani in se začnejo cepiti, se lažje lomijo, kar povzroča tanjšanje lasnih pramenov. To lahko ustvari videz, da lasje ne rastejo ali da celo izpadajo, še posebej v jesenskih dneh. Redno striženje pomaga ohranjati gostoto las in preprečuje njihovo lomljenje, saj odstrani šibke konice, ki so pogosteje poškodovane.

V jesenskih dneh je izpadanje las še bolj izrazito. Foto: Shutterstock

Bolj zdrav videz las

Lasje, ki jih redno strižemo, imajo bolj zdrav in sijoč videz. Razcepljene konice in poškodbe povzročajo, da so lasje videti suhi, utrujeni in brez življenja. Z rednim striženjem ohranjamo svežino las.

Letni časi so prav tako pomembni

Pomembno je tudi prilagajanje striženja glede na sezono. Poleti, ko so lasje izpostavljeni soncu, kloru in slani vodi, se hitreje poškodujejo, zato je lahko pogostejše striženje ključno za ohranjanje zdravih las. Jeseni in pozimi, ko se soočamo z mrazom in suhim zrakom, lasje prav tako potrebujejo redno nego, saj lahko postanejo suhi in lomljivi.

Nega las se razlikuje tudi glede na letni čas. Foto: Shutterstock

Kako pogosto je torej potrebno striženje?

Pogostost striženja je odvisna od več dejavnikov, vključno z dolžino in tipom las ter ciljem glede pričeske. Kot splošno pravilo:

Kratki lasje: vsakih od štiri do šest tednov za ohranjanje oblike.

Srednje dolgi lasje: vsakih od šest do osem tednov za zdrave in urejene lase.

Dolgi lasje: vsakih od osem do 12 tednov za odstranjevanje razcepljenih konic, a ohranjanje dolžine.

Če si prizadevate za rast dolgih las, se morda zdi nesmiselno, da jih je treba pogosto striči, vendar je odstranjevanje poškodovanih konic ključno za ohranjanje zdravih las tekom celotne rasti.

