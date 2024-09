Dodatki za lase, ki jih to jesen ne smete pozabiti

Jesen s seboj prinese svoj modni slog, ki poleg toplih puloverjev in elegantnih plaščev vključuje tudi modne dodatke. Medtem ko se marsikdo osredotoča na šale, rokavice in klobuke, letos na veliko modno sceno stopajo dodatki za lase. Med njimi še posebej izstopajo sponke, trakovi, francosko spenjanje las in drugi elegantni načini oblikovanja pričesk. V nadaljevanju vam razkrijemo, katere morate poznati.

Sponke za lase

Sponke za lase so v zadnjih letih doživele pravi preporod. Letos jeseni so priljubljene predvsem večje sponke, ki so lahko okrašene z biseri, bleščicami ali kovinskimi podrobnostmi. Odlične so za spenjanje daljših las v elegantne pričeske, kot je polovični čop, ali za preprosto pripenjanje pramenov ob strani, da lasje ostanejo lepo urejeni. Velik trend so tudi sponke v obliki črke U ali minimalistične zlate in srebrne sponke, ki poskrbijo za vpadljiv videz.

Francosko spenjanje las

Francosko spenjanje las je klasika, ki nikoli ne gre iz mode. Letošnjo jesen ta slog doživlja sodobno preobrazbo z novimi in kreativnimi načini oblikovanja. Namesto tradicionalnega natančnega francoskega vozla lahko lase preprosto in rahlo zavijete, da ustvarite bolj sproščen in romantičen videz. Ta način spenjanja las ni le eleganten, temveč tudi preprost in primeren za vse jesenske priložnosti.

Trakovi za lase

Trakovi za lase so eden tistih dodatkov, ki smo jih nosili lani in v modi ostajajo tudi letos. So odlična izbira za hladnejše mesece, saj poskrbijo za to, da ostanejo lasje urejeni tudi v vetru in dežju. Letos so zelo modni trakovi iz debelejših materialov, kot sta volna in kašmir, ter tudi trakovi z vzorci, kot so karo ali cvetlični motivi. Te trakove lahko nosite na več načinov, lahko jih na primer zavijete okoli glave ali jih preprosto spredaj zavežete v pentljo.

Lasnice in sponke z retro pridihom

Eden izmed najbolj priljubljenih trendov letošnje jeseni so zagotovo retro sponke. Te male sponke, ki smo jih nekoč videvali predvsem v otroških pričeskah, so zdaj pravi hit med odraslimi. Sponke v obliki cvetov, srčkov ali okrašene z različnimi barvnimi kamni prinašajo igrivost in kanček nostalgije. Nosite jih lahko po dve ali tri naenkrat, da ustvarite zanimiv in edinstven videz ter ob tem poskrbite, da bodo vaši lasje na mestu.

