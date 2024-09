Razkrivamo barve, ki letošnjo jesen ne smejo manjkati v vaši garderobi

Jesen je že skoraj tu in z njo prihaja tudi čas, da svoje garderobe osvežimo s toplimi in udobnimi kosi v pravih jesenskih odtenkih. Letos je v modni industriji poudarek na toplih tonih, zemeljskih odtenkih, ki izžarevajo naravno eleganco in prinašajo občutek udobja. Če želite svojo garderobo popestriti s trendovskimi barvami, ki bodo v tej sezoni nepogrešljive, je tukaj pet ključnih odtenkov, ki jih morate vključiti.

Gozdno zelena

Gozdno zelena je barva, ki v trenutku prikliče podobe jesenskih gozdov, v katerih se listje obarva v prave jesenske barve, zrak pa je svež in hladen. Ta odtenek simbolizira povezavo z naravo in eleganco. Je izjemno vsestranski in se poda k različnim teksturam, od pletenin do volnenih plaščev. Gozdno zelena je odlična izbira za tiste, ki iščejo umirjeno, a hkrati trendovsko barvo, ki jo lahko kombinirate z drugimi jesenskimi toni, kot so bež, siva ali rjava.

Gozdno zelena v kombinaciji živalskih vzorcev je letos velik trend. Foto: Shutterstock

Vinsko rdeča

Bogata in globoka vinsko rdeča barva je že nekaj let stalnica jesenskih modnih trendov. Ta barva izžareva razkošje in toplino. Lahko gre na primer za plašč, pulover ali elegantno obleko, vinsko rdeča vam bo zagotovo prinesla občutek samozavesti, o tem ni dvoma. Letošnjo jesen jo lahko kombinirate z nevtralnimi odtenki, kot so črna, bela in siva, ali pa ustvarite drzen kontrast s svetlejšimi barvami, kot je na primer masleno rumena.

Vinsko rdeča se lepo poda na kose iz džinsa. Foto: Shutterstock

Kostanjevo rjava

Zemeljski toni so v modnem svetu vedno priljubljeni, a letošnjo jesen bo prevladovala kostanjevo rjava. Ta topla barva spominja na jesenski kostanj ali celo na bogato, kremasto čokolado, hkrati pa prinaša domač občutek. Takšna rjava je odlična izbira za vsakdanji stajling. Lepo se poda k masleno rumeni in tudi beli barvi.

S kostanjevo rjavo boste izstopali. Foto: Shutterstock

Masleno rumena

Masleno rumena je barva, ki prinaša svetlobo in toplino v deževne in hladne jesenske dni. Je mehkejša različica klasične rumene, ki izžareva nežnost. Vsekakor je odličen dodatek k jesenski garderobi. Masleno rumena se čudovito poda k nevtralnim barvam, kot so siva, bež in črna, a jo lahko kombiniramo tudi s temnejšimi odtenki, kot sta vinsko rdeča ali pa mornarsko modra.

Kombinacija rožnate in masleno rumene je odlična izbira. Foto: Shutterstock

Mornarsko modra

Mornarsko modra je barva, ki je preprosto brezčasna in elegantna. Je alternativa klasični črni, vendar s kančkom globine in svežine, ki jo prinašajo modri odtenki. Letošnjo jesen bo mornarsko modra prisotna povsod, od plaščev in suknjičev do elegantnih hlač in kril. To je barva, ki se poda k skoraj vsem drugim odtenkom, primerna pa je za vse letne čase.

Mornarsko modra v kombinaciji črtastega vzorca Foto: Shutterstock

