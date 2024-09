V začetku meseca septembra se je v New Yorku začel teden mode. Udeležili so se ga številni zvezdniki, igralci in modeli kot tudi modni oblikovalci, ki so predstavljali svoje modne kreacije in pritegnili pozornost.

Lindsay Lohan

Igralka je svoje oboževalce navdušila s stajlingom, ki mu ni manjkalo srebrnih odtenkov. Izbrala je dolgo srebrno obleko, čez katero je nadela plašč s krznom. Za popestritev celotnega videza je poskrbela ogrlica z diamanti. Za obutev je izbrala črne salonarje, ki so malenkost razbili srebrne tone.

Shailene Woodley

Zvezdnica je za udeležbo na modni reviji znamke Michael Kors izbrala belo eleganco. Kombinirala je pleten pulover s krilom iz satena. K celotnemu videzu je dodala torbico in čevlje v bež barvi, kar je poskrbelo za lep zaključek celotnega videza.

Anna Sophia Robb

Igralka Anna Sophia Robb se je odločila za klasičen in eleganten videz, s katerim je izžarevala svojo damsko plat. Izbrala je obleko z večjim karo vzorcem, ki bo letos jeseni velik trend. Obleka je pestra, zato je njena izbira črne torbice preprosta. Tudi pri obutvi ni pozabila na trende. Prosojni oziroma mrežasti čevlji z visoko peto so letos zelo zaželeni in k njeni obleki so se izvrstno podali.

Mindy Kaling

Simpatična igralka se je odločila za kombinacijo sive in črne. Več kot očitno je mogoče iz tega razbrati, da bo letos siva barva pravi modni hit, ki ga zvezdnice zelo pogosto nosijo. Za modno revijo znamke Michael Kors je izbrala preprost plašč, ki kar kliče po jeseni. Dodala mu je še črno torbico in odprte čevlje, ki so se s plaščem odlično uskladili.

Nina Dobrev

Zvezdnica, ki smo jo lahko spremljali v različnih filmih in znani seriji Vampirski dnevnik, v kateri je imela eno izmed glavnih vlog, je za teden mode izbrala vpadljiv stajling. Kombinirala je svetlikajoč prevelik blazer s hlači do kolen, kar je eden izmed letošnjih velikih trendov. Dodala mu je še usnjeno torbico in čevlje, kar je preprosto, a hkrati prefinjeno.

Barbara Palvin

Znana manekenka se je prav tako ravnala po modnih smernicah. Zgornji del z globokim izrezom v temni barvi je združila s sivim krilom. Tudi ona je izbrala torbico in čevlje v črni barvi, kar se je odlično podalo k izbranim kosom, ki jih je nosila.

