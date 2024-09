Škornji so obvezen del jesenske garderobe. Kakšne nosimo letos?

Prihaja obdobje hladnejših dni in čas je, da poletne sandale zamenjamo za jesensko obutev. K tej prištevamo tudi škornje, ki so letos velik trend. Berite članek naprej, če vas zanima, kakšne škornje bomo nosili to jesen.

Jahalni škornji

Med najbolj priljubljenimi so že nekaj let jahalni škornji, ki predstavljajo klasiko in eleganco. Izberite rjave ali črne in popestrite svoj videz.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Škornji s krznom

Videvali smo jih že lani, a jih bo letos na ulicah še več. Škornji s krznom niso le topli, ampak tudi izjemno priljubljeni. Z njimi bodo jesenski in zimski dnevi brez dvoma toplejši.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Škornji s kvadratno konico

Če so bili lani priljubljeni škornji na ostro špico, so letos tisti, ki je nimajo. Izberite usnjene s kvadratnim zaključkom in pričarajte pravi modni stajling.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Škornji čez kolena

Trendi se pogosto vračajo in tudi škornji čez kolena so eden izmed njih. Kratko krilo v kombinaciji le teh je odlična izbira za jesenske dni, ki ji dodate še trenč plašč in pripravljeni ste za dnevne jesenske aktivnosti.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Preberite še: