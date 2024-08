Ali suhi šampon lahko škodi lasem?

Suhi šampon je v zadnjih nekaj letih postal zelo priljubljen, saj je odličen pomočnik pri ukrotitvi mastnih las. Običajno ga lahko kupimo v obliki pršila ali prahu, ki vpijata odvečno maščobo in poskrbita za svež videz, in v le nekaj sekundah so vaši lasje ponovno videti čisti. Sliši se sanjsko, kajne? A uporaba suhega šampona prinaša tudi škodljive posledice. V nadaljevanju vam razkrijemo vse, kar morate vedeti o uporabi tega izdelka.

Kako deluje suhi šampon?

Suhi šampon vsebuje sestavine, kot so škrob, alkohol ali smukec, ki iz lasišča vpijejo olje in maščobo. Po nanosu so lasje videti manj mastni in pridobijo nekaj volumna, kar je še posebej koristno za ljudi z natrpanimi urniki ali ko dostop do vode ni mogoč.

Foto: Shutterstock

Kakšne so prednosti uporabe suhega šampona?

Prihranek časa

Omogoča hitro osvežitev las brez potrebe po umivanju in sušenju.

Ohranjanje barve

Pomaga pri podaljšanju obstojnosti barve las, saj zmanjšuje potrebo po pogostem pranju.

Povečanje volumna

Ustvarja volumen in teksturo, kar je idealno za tanjše lase.

Foto: Shutterstock

Kako suhi šampon škoduje lasem?

Možnost zamašitve lasnih mešičkov

Lahko povzroči draženje lasišča, srbenje in izpadanje las.

Izsušitev lasišča

Alkohol v izdelku lahko izsuši lasišče in povzroči prhljaj.

Kopičenje izdelkov na lasišču

Suhi šampon lahko ustvari plast izdelkov na lasišču, kar negativno vpliva na zdravje las.

Preprečitev naravne vlažnosti

Absorbira naravna olja, kar lahko vodi do suhih in lomljivih las.

Foto: Shutterstock

Kako preprečiti maščenje las brez uporabe suhega šampona?

Pravilno umivanje las je ključno

Uporabite šampone za mastne lase in izogibajte se vroči vodi.

Nežno sušenje

Las po umivanju ne drgnite z brisačo, temveč jih nežno stisnite.

Pravilna izbira izdelkov

Izogibajte se težkim balzamom in oljem.

Pravilna nega las

Omejite česanje in uporabljajte glavnik z redkimi zobmi.

Redno pranje glavnikov in krtač

Preprečite ponovno prenašanje maščobe na lase.

Zmanjšanje dotikanja las

Manj dotikanja pomeni manj prenosa olja z rok na lase.

Uporaba naravnih izdelkov

Za zmanjšanje mastnosti uporabljajte naravne izdelke, kot so jabolčni kis ali limonin sok.

Preberite še: