Ste prepričani, da vaša krtača ne škodi vašim lasem?

Izbira prave krtače ni le stvar estetike. Ima velik vpliv na zdravje, sijaj in videz naših las, zato je pomembno, da izberemo primerno glede na tip las. Eden ključnih dejavnikov pri izbiri je vrsta ščetin. Morda se sprva zdi nepomembno, a so ravno ščetine tiste, ki določajo, kako nežna ali agresivna bo krtača do našega lasišča in lasnih vlaken.

Zakaj so ščetine tako zelo pomembne?

Lasje so občutljivi, še posebej če so barvani, kemično obdelani ali naravno tanki. Z uporabo neprimerne krtače lahko povzročite lomljenje, cepljenje konic in celo izpadanje las. Izberite kakovostne ščetine, ki omogočajo nežno razčesavanje brez trganja, masažo lasišča, spodbujajo prekrvavitev in rast las ter enakomerno porazdelijo naravna olja po dolžini las. Vse to je bistvenega pomena za lepe in sijoče lase.

Foto: Shutterstock

V zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo izjemno tanke in prožne ščetine, ki so izjemno nežne do las in lasišča. Njihova največja prednost je v tem, da se ob česanju upognejo ravno toliko, da las ne poškodujejo, ampak jih razčešejo z minimalnim uporom. Zaradi svoje fleksibilnosti zmanjšujejo trenje med lasmi in preprečujejo lomljenje, hkrati pa ne dražijo kože na lasišču, kar je še posebej pomembno pri občutljivih tipih kože in pri otrocih.

V Sloveniji so s tem namenom zasnovali in izdelali najtanjšo krtačo na trgu. Krtača Vavie je primerna za vsak tip las, zaradi svoje funkcionalnosti je nepogrešljiv pripomoček za otroke in odrasle, ženske in moške.

Foto: Vavie

Kakšne ščetine izbrati za svoj tip las?

Tanki in lomljivi lasje: izberite izjemno tanke, mehke ščetine iz naravnih ali fleksibilnih sintetičnih materialov.

Kodrasti lasje: posezite po redkejših, prožnih ščetinah, ki razrahljajo kodre, ne da bi jih razelektrile.

Gosti in močni lasje: izberite trše ščetine, ki vseeno ostajajo zaobljene in nežne do lasišča.

Občutljivo lasišče: uporabljajte krtačo s ščetinami, ki se upognejo pod rahlim pritiskom in ne praskajo kože.

