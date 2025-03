Kako zaščititi svojo kožo, ko greste na pohod?

Spomladanski dnevi so pred nami in z njimi tudi aktivnosti na prostem. Ena izmed najbolj priljubljenih je vsekakor pohodništvo, ki je v toplejšem delu leta mnogim v užitek. Še preden pa se odpravite raziskovat višavja, poskrbite za svojo kožo in jo primerno zaščitite. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako.

Voda je ključnega pomena

Močno sonce in fizični napor lahko hitro vodita do dehidracije, kar vpliva tudi na zdravje kože. Poskrbite, da boste s seboj imeli dovolj vode in jo pili redno, ves čas pohoda.

Foto: Shutterstock

Ustrezna sončna krema je obvezna

Sončna krema z zaščitnim faktorjem (vsaj 30) je obvezna za vsakega pohodnika. Izberite vodoodporno različico, ki bo ostala učinkovita tudi ob potenju, nanesite pa jo vsaj 20 minut pred izpostavitvijo soncu. Pro tem ne pozabite na ponovni nanos vsaki dve uri, še posebej na izpostavljenih delih, kot so obraz, vrat in roke.

Pokrijte svojo kožo

Lahka, zračna oblačila iz materialov z UV-zaščito so idealna izbira za dolge pohode. Dolgi rokavi in hlače bodo zmanjšali izpostavljenost sončnim žarkom, obvarovali pa vas bodo tudi pred rastlinami, skalami ali žuželkami. Dodajte še klobuk za dodatno zaščito obraza in vratu.

Foto: Shutterstock

Nosite sončna očala

Koža okoli oči je še posebej občutljiva, zato so kakovostna sončna očala s stoodstotno UV-zaščito vsekakor zaželena. Poleg zaščite pred soncem zmanjšajo tudi utrujenost oči in preprečujejo dolgoročne poškodbe.

Po pohodu poskrbite za nego kože

Po koncu pohoda je pomembno, da kožo temeljito očistite in navlažite. Uporabite nežno čistilo, ki odstrani umazanijo in ostanke sončne kreme, nato pa nanesite vlažilno kremo ali gel z aloe vero, ki pomirja in obnavlja kožo.

Foto: Shutterstock

