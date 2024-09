Družbena omrežja so odlična za odkrivanje novih trendov, še posebej tistih, ki se vežejo na modo in lepoto. Pred nekaj časa je na TikToku zaokrožil trend o masiranju lasišča, ki naj bi pospešilo rast las. Zavedamo se, da je takšnih in drugačnih trendov in nasvetov ogromno, zato se marsikdaj pojavi dvom, katerega sploh izbrati. V nadaljevanju tega članka vam bomo priskočili na pomoč in razkrili, ali masaža lasišča resnično pospeši rast las.

Kako masirati lasišče?

Za masažo lasišča obstajajo številni pripomočki, s katerimi poskrbimo za intenzivnost, ki je z rokami ne moremo doseči. Običajno so to ročni, krtačasti pripomočki, ki sprostijo lasišče. Ponavadi imajo mehke silikonske ali sintetične ščetine, zaradi katerih je masaža lasišča prijetna in s katerimi pripomorejo k odstranitvi suhe oziroma luskaste kože. Uporabljamo jih predvsem na mokrih laseh, a obstajajo tudi takšni, ki so primerni za suhe lase.

Sprostite svoje lasišče z rednim masiranjem. Foto: Shutterstock

Ali masaža lasišča resnično spodbuja rast las?

Slaba novica je ta, da to ni znanstveno dokazano, kar pa ne pomeni, da ta tehnika ne deluje. Številne uporabnice so potrdile, da je masaža resnično pospešila rast las, saj se ob uporabi pripomočkov za masažo pospeši pretok krvi, kar prinese več hranil v lasne mešičke. Ta tehnika torej prej pomaga kot škodi, saj bo vaše lasišče ob masažni rutini bolj zdravo. Prav tako boste z njeno pomočjo odstranili vso umazanijo, ki se nabira na vašem lasišču, in s tem poskrbeli, da se znebite nakopičenih izdelkov in odvečnega olja.

Sprostitev je zagotovljena

Masaže poskrbijo, da se telo sprosti, in tudi ta tehnika bo učinkovala enako. Razlog za to je vsekakor tudi ta, da je na lasišču veliko živcev, ki včasih potrebujejo izklop.

Z masažo lasišča boste poskrbeli za odstranitev nakopičenih izdelkov in olja. Foto: Shutterstock

Izogibajte se pretirani grobosti

Ob masiranju bodite pozorni na moč, ki jo uporabite za masažo. Ne pretiravajte z grobimi gibi, saj lahko pri tem lasišču hitro škodujete, ali pa ga celo poškodujete. Gibi naj bodo nežni in enakomerno razporejeni, saj boste le tako lahko uživali, se sprostili in pripomogli k bolj zdravemu lasišču.

Preberite še: