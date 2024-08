V svetu mode se pogosto vračamo k naravi, še posebej k cvetličnim motivom. Trenutno doživljamo pravo poplavo rož vseh vrst, ki so postale glavni motiv in inspiracija letošnjega poletja. Ta trend se izraža na različnih kosih in na več načinov, od masivnih uhanov do oblek s cvetličnimi vzorci. S tem smo obudili ženstvenost in svežino, ki je v poletnih dneh še kako zaželena.

Masivni uhani z motivom rož

Eden izmed najbolj izstopajočih trendov, ki kroži po Tiktoku, so masivni uhani v obliki rož. Ti kosi nakita so narejeni iz različnih materialov, vključno s pleksi steklom, kovino in celo tkaninami. Izstopajoči in barviti uhani v obliki rož dodajo vsakemu outfitu drznost in eleganco ter predvsem poletni videz. Z njimi lahko popestrimo preprost vsakdanji videz ali pa jih uporabimo kot kos za posebne priložnosti.

Foto: Zara

Obleke s cvetličnimi vzorci

Cvetlični vzorci so vedno priljubljeni, a letos so še posebej v ospredju. Obleke s cvetličnimi vzorci so na voljo v različnih stilih, od lahkotnih poletnih oblek do elegantnih večernih kreacij. Takšni vzorci prinašajo občutek romantike in svežine ter so idealni za vse, ki želijo izstopati in se počutiti ženstveno.

Foto: Zara

Topi s potiskom cvetlic

Topi s cvetličnim potiskom so še en način, kako vključiti ta trend v svojo garderobno omaro. Lahko jih kombiniramo z različnimi spodnjimi deli, kot so jeans, krila ali hlače na zvonec. V vročih dneh so še posebej lahkotne lanene bele hlače. Cvetlični topi prinašajo veselje in igrivost, kar vašemu stajlingu vsekakor doda piko na i.

Foto: Shutterstock

Pletene rože

Ročno izdelane pletene rože so postale priljubljen dodatek na različnih modnih kosih, kot so puloverji, klobuki in torbice. Nosijo pa se tudi na oblekah.

Foto: Mango

Plastične rože

V nasprotju s pletenimi rožami so plastične rože moderni in trajnostni dodatek. Uporabljajo se na različnih kosih, od nakita do obutve. Plastične rože so trpežne in vodoodporne, kar pomeni, da so odlične za dneve ob morju.

Foto: Zara

Ogrlice z obeskom v obliki rože

Ogrlice z motivom rož so lahko narejene iz plemenitih kovin, kot sta srebro in zlato, ali pa iz cenejših materialov, kot je recimo plastika. So odličen dodatek, ki ga lahko nosimo čisto vsak dan na vsak stajling.

Priljubljenost orhidej

Poleg klasičnih rož pa je treba izpostaviti, da so letos med najbolj priljubljenimi motivi, orhideje. Te eksotične rože se pojavljajo na oblekah, dodatkih in celo čevljih. Orhideje simbolizirajo eleganco in prefinjenost ter dodajo vsakemu outfitu pridih eksotičnosti in svežine, ki bo kar žarela iz vas.

Foto: Zara

