Zakaj je hialuronska kislina v negi kože tako priljubljena?

Hialuronska kislina je ena izmed najbolj priljubljenih in učinkovitih sestavin v sodobni negi kože. Ima izjemno učinkovito sposobnost vezave vode, zato je nepogrešljiva v boju proti suhi koži, dehidraciji in izgubi elastičnosti ter sijaja. Zaradi svojih številnih pozitivnih lastnosti je postala ključna sestavina v serumih, kremah in celo ličilih. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako jo vključiti v svojo dnevno rutino.

Kaj sploh je hialuronska kislina in zakaj jo naša koža obožuje?

Hialuronska kislina je naravno prisotna v našem telesu, zlasti v koži, očeh in sklepih. Njena glavna naloga je zadrževanje vlage in ohranjanje tkiv hidriranih ter prožnih. Njena naravna proizvodnja pa se s staranjem zmanjšuje, kar vodi do izgube volumna, suhe kože in nastanka drobnih linij. Uporaba hialuronske kisline v kozmetičnih izdelkih koži pomaga povrniti izgubljen mladostni sijaj in hidracijo.

Foto: Shutterstock

Kdaj in kako uporabljati hialuronsko kislino v negi kože?

Kot za večino drugih kozmetičnih izdelkov je tudi za hialuronsko kislino ključno, da jo uporabljate pravilno.

Po čiščenju kože

Hialuronska kislina deluje najbolje, ko je koža rahlo vlažna. Po čiščenju obraza nanesite tonik ali nežno poškropite obraz z vodo in šele nato uporabite izdelek s hialuronsko kislino. Vlažna podlaga omogoča boljšo vezavo vlage.

Pred kremo ali po njej?

Hialuronsko kislino nanesite pred uporabo dnevne ali nočne kreme. Njena naloga je namreč zadržati vlago v koži, medtem ko krema služi kot zaščitna plast, ki preprečuje izgubo vlage. Vrstni red v negovalni rutini naj bo naslednji:

čiščenje obraza,

tonik ali hidrolat za vlaženje,

serum ali izdelek s hialuronsko kislino,

dnevna ali nočna krema, da "zaklene" vlago.

Zjutraj in zvečer

Hialuronsko kislino lahko uporabljate tako v jutranji kot večerni rutini. Zjutraj poskrbi za svež, navlažen videz kože, zvečer pa pomaga pri regeneraciji.

Foto: Shutterstock

Razkrivamo tudi trik za lepše ustnice s hialuronsko kislino, ki vas bo navdušil

Neposredno na čiste ustnice najprej nanesite tanko plast seruma s hialuronsko kislino. Ko se ta vpije, bodo ustnice videti bolj polne, navlažene in gladke. Čez pa ne pozabite nanesti še balzama za ustnice, kar bo poskrbelo še za dodatno navlaženost. Ta trik ne izboljša le videza ustnic, temveč jih tudi globinsko hidrira.

Foto: Shutterstock

Komu je hialuronska kislina namenjena?

Hialuronska kislina je primerna za skoraj vse tipe kože.

Suha koža bo s pomočjo hialuronske kisline dobila potrebno vlago.

Mastna koža bo uravnotežena brez dodatnega mašenja por.

Občutljiva koža jo bo dobro prenašala, ker je ne bo dražila.

Primerna je tudi za vse starosti, na mlajši koži je lahko koristna za ohranjanje hidracije, na zreli pa za boj proti drobnim gubam in izgubi volumna.

Foto: Shutterstock

Preberite še: