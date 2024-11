To je prva stvar, ki jo zjutraj naredi Kylie Jenner

Kaj se dogaja, ko obraz potopimo v ledeno vodo?

Ko obraz pride v stik z ledeno vodo, se krvne žile hitro skrčijo. To povzroči izboljšanje cirkulacije, saj se, ko damo obraz iz vode, krvne žile ponovno razširijo, kar spodbuja dotok sveže krvi in hranilnih snovi v kožo. Hladna voda prav tako pomaga zmanjšati otekanje, pomiri kožo in zmanjša rdečico.

Kakšne so koristi tega postopka?

Zmanjšanje oteklin in podočnjakov

Hladna voda je znana po svojih protivnetnih lastnostih. Zmanjšuje zabuhlost okoli oči in lahko pomaga pri zmanjševanju vidnosti temnih kolobarjev. To je še posebej učinkovito po dolgi noči ali ob jutrih, ko je koža bolj otečena.

Zapiranje por

Potopitev obraza v ledeno vodo pomaga zožati pore, zaradi česar je koža videti bolj gladka. Čeprav ne odstrani nečistoč, lahko prepreči, da bi se umazanija in sebum nabirali v porah.

Foto: Shutterstock

Zmanjšanje rdečice in draženja

Ljudje z občutljivo ali pordelo kožo bodo opazili, da hladna voda pomirja kožo. To še posebej pomaga pri težavah, kot so rdečica ali začasno draženje kože po pilingih.

Spodbujanje prekrvavitve in sijaj kože

Hladna voda spodbuja prekrvavitev, kar koži daje zdrav in naraven sijaj. Povečan dotok krvi pomaga pri regeneraciji celic in izboljša splošno strukturo kože.

Zategovanje kože

Redna uporaba ledene kopeli za obraz lahko pomaga pri zategovanju kože in zmanjšanju videza drobnih gubic. Hladna voda deluje kot naravni lifting, saj izboljša tonus kože.

Foto: Shutterstock

Preberite še: