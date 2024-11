Kako negovati razpokane ustnice?

Zimski meseci s seboj prinašajo tudi nižje temperature, suh zrak in ostre vetrove, ki lahko zelo hitro povzročijo izsušenost in razpoke na ustnicah. Ker so ustnice brez lojnih žlez, se ne morejo same vlažiti, kar pomeni, da jih moramo dodatno negovati. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo praktične nasvete, ki vam bodo pomagali poskrbeti za ustnice tudi v hladnih dneh.

Hidracija je na prvem mestu

Prvi in najpomembnejši korak do zdravih ustnic je ustrezna hidracija telesa, ki ne vpliva le na ustnice, temveč na naše celotno telo in počutje. Pozimi pogosto pozabimo na pitje zadostne količine vode, kar vpliva tudi na kožo in ustnice. Poskrbite, da boste vsak dan zaužili vsaj 1,5 do 2 litra tekočine, predvsem vode ali nesladkanega čaja.

Uporabite balzam za ustnice iz naravnih sestavin

Izberite kakovosten balzam za ustnice, ki vsebuje naravne sestavine, kot so:

Karitejevo maslo: Globinsko nahrani in obnovi kožo.

Čebelji vosek: Oblikuje zaščitni sloj pred mrazom in vetrom.

Olja (jojobino, mandljevo, kokosovo): Vlažijo in negujejo.

Izogibajte se balzamom z umetnimi dišavami, alkoholi ali mentolom, saj ti dodatno izsušijo ustnice.

Foto: Shutterstock

Ne oblizujte ustnic

Čeprav se zdi oblizovanje suhih ustnic naravna reakcija, lahko to stanje le poslabša. Slina hitro izhlapi, kar vodi do še večje suhosti in draženja.

Reden piling ustnic je prav tako pomemben

Enkrat tedensko izvedite blag piling ustnic, da odstranite odmrle kožne celice. To lahko storite z naravnimi sestavinami, na primer zmes sladkorja in medu, ali pa uporabite krtačko za ustnice, lahko tudi mehko zobno ščetko (krožni gibi za izboljšanje prekrvavitve).

Ne pozabite na zaščito pred zunanjimi vplivi

Ustnice vedno zaščitite pred vetrom in mrazom. Uporabljajte balzame z UV-zaščito, saj lahko tudi pozimi sončni žarki poškodujejo občutljivo kožo, še posebej v gorah. Pred odhodom na prosto nanesite debelejšo plast balzama za ustnice.

Foto: Shutterstock

Izogibanje agresivnim produktom

Pozimi se izogibajte mat šminkam, ki lahko izsušijo ustnice. Namesto tega posezite po kremnih šminkah ali obarvanih balzamih, ki zagotavljajo vlago. Prav tako previdno uporabljajte zobne paste, ki vsebujejo fluorid, saj lahko dražijo občutljive ustnice.

Foto: Shutterstock

Prva pomoč za razpokane ustnice

Če so ustnice že razpokane, jih ne trgajte ali luščite, saj lahko to povzroči krvavitve in okužbe. Namesto tega nanesite debelo plast medu, ki ima antibakterijske lastnosti, ali pa uporabite balzam z lanolinom, ki pospeši celjenje.

Vlaženje zraka v prostoru

Suh zrak v zaprtih prostorih dodatno izsuši kožo in ustnice. Uporabljajte vlažilce zraka, še posebej ponoči, da ustvarite prijaznejše okolje za svojo kožo.

Foto: Shutterstock

