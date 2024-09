Kokos ni koristen le v kuhinji, ampak vas tudi polepša

Poskrbi za globinsko hidracijo kože

Kokosovo olje je bogato z maščobnimi kislinami, kot so lavrinska, kaprinska in kaprilna kislina, ki pomagajo vlažiti kožo. Te maščobne kisline imajo moč, da prodrejo globoko v kožo, jo navlažijo in v njej zadržijo vlago. Kokosovo olje je vsekakor odlično za suho kožo, saj pomaga preprečevati njeno izsuševanje in luščenje.

Vsebuje naravne antioksidante

Kokos je bogat z antioksidanti, predvsem z vitaminom E, ki igra ključno vlogo pri zaščiti kože pred prostimi radikali, ki povzročajo staranje. Redna uporaba kokosovega olja ali kokosove vode lahko tako pripomore k zmanjšanju pojava drobnih linij in gub, saj spodbuja regeneracijo kože in ohranja njen mladosten videz.

Foto: Shutterstock

Kokos ima tudi protivnetne lastnosti

Kokosovo olje ima naravne protivnetne lastnosti, ki pomagajo pomiriti razdraženo kožo, zmanjšati rdečico in blažiti kožne težave, kot so na primer akne. Olje deluje tako, da lajša vnetja, hkrati pa krepi zaščitno plast kože.

Naravno očisti kožo

Zaradi svojih protibakterijskih in protiglivičnih lastnosti je kokos odličen naravni čistilec kože. Kokosovo olje se lahko uporablja kot sredstvo za odstranjevanje ličil, saj učinkovito raztaplja umazanijo, odvečni maščobo in ličila, ne da bi pri tem izsuševal kožo. Poleg tega kokosova voda pomaga pri čiščenju in osvežitvi kože, saj uravnava njeno naravno PH-ravnovesje.

Foto: Shutterstock

Spodbuja rast las

Kokosovo olje se pogosto uporablja tudi za nego las, saj pomaga okrepiti lasne mešičke, kar pospeši rast las. Lavrinska kislina, ki jo vsebuje kokosovo olje, prodira globoko v lase, preprečuje njihovo lomljenje in jih krepi od korenin do konic. Prav tako kokosovo olje zmanjšuje izpadanje las in spodbuja zdrav sijaj.

Preprečuje prhljaj in suho lasišče

Kokosovo olje je odlično sredstvo proti prhljaju in suhemu lasišču, saj nahrani in navlaži lasišče. Protivnetne in protibakterijske lastnosti pomagajo pri lajšanju srbečice in zmanjšanju prhljaja, hkrati pa zagotavljajo zdravo okolje za rast las.

Foto: Shutterstock

Naravni piling v kombinaciji s sladkorjem

Kombinacija kokosovega olja in kristalnega sladkorja ustvarja čudovit naravni piling za telo. Kokosovo olje mehča in vlaži kožo, sladkor pa deluje kot nežni piling, ki odstranjuje odmrle kožne celice. Koža je po uporabi pilinga gladka, mehka in navlažena.

Zaščiti pred škodljivimi UV-žarki

Kokosovo olje nudi tudi minimalno zaščito pred UV-žarki, saj ima naravni zaščitni faktor (SPF) med 4 in 5. Čeprav ni nadomestek za klasično sončno kremo, lahko prispeva k osnovni zaščiti kože pred škodljivimi učinki sonca.

Preberite še: