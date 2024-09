Trendi ličenja, ki so to jesen najbolj priljubljeni

Vsi odtenki rdeče na ustnicah

Letošnja jesen prinaša vse odtenke rdeče barve, ki jih bomo nosili na ustnicah. Gre za trend, ki velja za klasiko in odraža eleganco ter ženstvenost. Nanos drzne rdeče šminke bo postal del vsakdanje rutine.

Roza barva bo v trendu tudi v hladnejših dneh

Poletja je konec, a to ne pomeni, da tudi barv, ki jih povezujemo z njim. Roza v vseh mogočih odtenkih ostaja v trendu in nosili jo bomo celoten preostanek leta.

Pozabite na umetne trepalnice, v modi je naraven videz

Trend naravnega videza je eden izmed najbolj priljubljenih in je v modi že nekaj let. To jesen bo še posebej izrazit, saj izključuje uporabo maskare. To bo poskrbelo za povsem naraven videz, oči pa bodo kljub majhnemu nanosu ličil prišle do izraza. Če pa je maskara obvezen del vaše rutine ličenja, posezite raje po tisti z rjavim odtenkom.

Ne izpustite uporabe rdečila

Rdečila se letos ne bomo znebili, velja namreč za enega izmed najbolj priljubljenih ličil letošnjega leta. Verjetno so za to krivi tudi zvezdniki, ki izdelujejo svoje linije rdečil, ali pa je ta produkt zares učinkovit, v kar vsekakor ne dvomimo. Poskrbi za mladosten videz, ki pritegne pozornost že na prvi pogled.

Osvetljevalec z veliko bleščic je tisto, kar iščemo

Bleščice nas bodo spremljale tudi v hladnejših dneh. Osvetljevalec je torej obvezen del vaše omare z ličili, zato poskrbite, da ne bo manjkal v njej. Izberite takšnega, ki vsebuje veliko bleščic in doda vpadljiv končni efekt.

Dramatičen vampirski videz

Pospravite samoporjavitvene izdelke, saj je v hladnejših dneh v trendu svetla polt. Dodajte še rdečo šminko in nekaj dramatičnih elementov in pričarajte pravi vampirski videz.

Preberite še: