Večina žensk ličila uporablja vsakodnevno, zato je pomembno, da poznamo, kakšne so njihove koristi. Šminke so odličen dodatek vsakemu obrazu, saj lahko hitro in enostavno dosežejo željen videz. S pravilnim izborom odtenka lahko ne le poudarite svoje poteze, ampak tudi optično pomladite svoj videz. V nadaljevanju vam razkrijemo, kakšen odtenek šminke izbrati in z njim prikriti leta.

Zakaj je izbira odtenka ličil tako zelo pomembna?

Običajno in naravno je, da koža z leti izgublja naravno elastičnost in sijaj, barva ustnic pa lahko postane manj intenzivna. Šminka zato postane več kot samo modni dodatek, lahko je tudi orodje za poudarjanje mladega videza. Nekateri odtenki imajo moč, da zmanjšajo vidnost gub okoli ustnic, osvetlijo obraz in dodajo mladosten pridih.

Foto: Shutterstock

Najboljši odtenki šmink za mladosten videz

Naravni rožnati odtenki

Mehki rožnati toni so univerzalni, saj se prilegajo večini barvnih tipov kože. Svetlejši rožnati odtenki delujejo sveže in ženstveno, temnejši rožnati pa dajejo eleganco brez pretirane teže. Izogibajte se preveč bledim ali pastelnim odtenkom, ki lahko delujejo nezdravo.

Topli koralni toni

Koralni odtenki z oranžnim ali rdečkastim podtonom so popolni za osvežitev videza. Ta barva prinaša toplino in energijo, zaradi česar bo vaš obraz videti bolj živahen. Še posebej so primerni za pomlad in poletje.

Rdeči odtenki z modrim podtonom

Klasična rdeča šminka nikoli ne gre iz mode, a če želite delovati mlajše, izberite rdeče odtenke z rahlim modrim podtonom. Ti optično posvetlijo zobe in koži dodajo sijaj. Močne rdeče barve lahko prav tako odvrnejo pozornost od drobnih linij okoli ust.

Foto: Shutterstock

Jagodni in vinsko rdeči toni

Globoki jagodni odtenki ali rahlo vinsko rdeča barva so odlična izbira za večerni videz. Ti odtenki dajejo ustnicam volumen, obenem pa delujejo mladostno.

Barva breskve v nevtralnem tonu

Če imate raje bolj naraven videz, izberite nude odtenke s pridihom breskve ali marelice. Ti odtenki dodajo ravno pravo mero barve, da ustnice niso videti blede, obenem pa poudarijo naravno lepoto. Izogibajte se preveč sivkastim ali rjavkastim nude tonom, saj lahko delujejo dolgočasno.

Foto: Shutterstock

Nasveti za nanos šminke za mladosten videz

Uporabite svinčnik za ustnice

Ustrezno oblikovane ustnice so ključ do mladostnega videza. Odtenek svinčnika naj se ujema z odtenkom vaše šminke, lahko pa izberete tudi temnejšega in s tem poudarite globino.

Foto: Shutterstock

Vlaženje je ključno

Pred nanosom šminke poskrbite, da bodo vaše ustnice hidrirane. Suhe in razpokane ustnice lahko poudarijo leta.

Izogibajte se matiranim šminkam

Čeprav so matirane šminke trenutno modne, lahko poudarijo suhost in drobne linije. Raje izberite kremaste ali sijoče formule.

Foto: Shutterstock

