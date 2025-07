Kylie Jenner navdušila z najbolj priljubljenim vzorcem tega poletja

V modo se je letos vrnil vzorec s pikami, ki je v hipu osvojil modno sceno. Nosili smo ga že pozimi, poleti pa doživlja pravi preporod. To dokazuje tudi zvezdnica Kylie Jenner, ki ga vključuje povsod, od ovitka za telefon do kopalk in ostalih modnih kosov.

Na počitniških fotografijah, ki jih je delila na Instagramu, smo opazili, da ji je ta igriv vzorec zares pri srcu. Kombinirala je bele kopalke s črnimi pikami z belo prosojno majico, ki ustvari občutek elegance.

Foto: Profimedia

Vzorec se nadaljuje na capri hlačah, topu in celo ovitku za telefon. A kar izstopa, je to, da je pike vključila tudi v stajlinge svoje hčerke Stormi. S tem je ustvarila pravo filmsko poletno estetiko.

Pike letos niso le trend, so nostalgičen poklon ženstvenosti. V kombinaciji z brezčasnimi kroji in naravnimi toni delujejo sveže in urejeno. Kylie je pokazala, da se jih da nositi vsak dan, ne da bi bile videti pretirano.

Če vas mika nekaj igrivega, a hkrati klasičnega, so pike zagotovo kos, ki ga to poletje lahko vključite v svoj stil, naj bo to lahka obleka, top z odprtimi rameni ali le ruta v laseh.

Preberite še: