Našli smo način, kako preprečiti suho kožo

Jesen je tu, zrak pa postaja iz tedna v teden hladnejši. Hladno vreme lahko vpliva na naše počutje, hkrati pa ima velik vpliv na našo kožo, ki v tem času pogosto postane suha, razdražena in brez sijaja. Padec temperature, suh notranji zrak in veter so dejavniki, ki prispevajo k izsušitvi kože, vendar lahko z nekaj preprostimi koraki sami poskrbimo za bolj zdrav in sijoč videz naše kože tudi v zimskih mesecih.

Kožo lahko obogatimo že z enim samim korakom

Mlečna in oljna kopel sta odlični izbiri za nego suhe kože. Za mlečno kopel je znano, da mehča kožo in jo napolni z vlago, medtem ko oljna kopel z dodatkom naravnih olj koži pomaga ustvariti zaščitno plast, ki preprečuje izsuševanje.

Izogibajte se izdelkom, ki se močno penijo

Takšni izdelki pogosto vsebujejo sulfate in druge snovi, ki odstranjujejo naravna olja s površine kože, kar povzroči, da postane še bolj suha in občutljiva. Namesto tega raje izberite čistilna sredstva, ki so posebej ustvarjena za suho ali občutljivo kožo, brez agresivnih sestavin. Izdelki iz naravnih sestavin bodo poskrbeli za varno nego kože.

Nega kože je v hladnih dneh še posebej pomembna. Foto: Shutterstock

Ne pozabite na vlaženje po prhanju

Pogosto se zgodi, da na ta del nege pozabimo, kar ne prispeva najbolje h končnemu videzu našega telesa. Kožo je priporočljivo po vsakem prhanju nahraniti s kakovostno vlažilno kremo ali losjonom, ki bo obnovil vlago. Priporočljivo je, da to storite v prvih nekaj minutah po prhanju, ko je koža še nekoliko vlažna, saj tako krema lažje prodre v globlje plasti kože.

Uporabite izdelke iz naravnih sestavin. Foto: Shutterstock

Kako pripraviti oljno kopel?

Oljna kopel je preprosta za pripravo in je čudovit način, da se sprostite ter koži privoščite bogato nego. V kopel dodajte nekaj žlic naravnih olj, kot so kokosovo, mandljevo, arganovo ali olivno olje, ki bodo koži pomagala ustvariti zaščitni sloj in jo nahranila. Eterična olja, kot je olje sivke ali kamilice, lahko dodate za dodaten sproščujoč učinek in prijeten vonj.

Kopel bo poskrbela za sprostitev. Foto: Shutterstock

Kako pripraviti mlečno kopel?

Mlečna kopel je že tisočletja znana po svojih blagodejnih učinkih. Mlečna kislina v mleku deluje kot naravni eksfoliant, ki nežno odstranjuje odmrle kožne celice, hkrati pa koži vrača vlago in mehkobo. V kad, napolnjeno s toplo vodo, dodajte približno dve skodelici mleka (polnomastno mleko je najboljše). Takšna kopel je še posebej koristna za tiste, ki imajo občutljivo ali zelo suho kožo.

